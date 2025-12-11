Рейтинг@Mail.ru
Пашинян предложил Баку разработать дорожную карту - РИА Новости, 11.12.2025
02:53 11.12.2025
Пашинян предложил Баку разработать дорожную карту
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил азербайджанской стороне разработать дорожную карту, чтобы снять тему так называемого Западного Азербайджана,... РИА Новости, 11.12.2025
© AP Photo / Mark SchiefelbeinНикол Пашинян
Никол Пашинян
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил азербайджанской стороне разработать дорожную карту, чтобы снять тему так называемого Западного Азербайджана, продвигаемую Баку, а также вопрос возвращения армян Карабаха в регион, исключив тем самым возникновение конфликтных ситуаций.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанцы, проживавшие на территории Армении, со временем вернутся в свои родные края и "для этого нужна лишь политическая воля Еревана". Мысль о возвращении азербайджанского населения на современную территорию Армении Алиев озвучил не впервые. В 2022 году он заявлял, что Баку ожидает от Еревана четкого заявления о том, каким образом азербайджанцы, "изгнанные с сегодняшней территории Армении", из "Западного Азербайджана", либо "потомки тех, кто был изгнан", могут вернуться "на свои исторические земли".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Пашинян заявил, что едет в Москву на заседание евразийского межправсовета
00:03
МИД Азербайджана 9 декабря заявил, что документ о стратегической повестке партнерства Евросоюза и Армении противоречит идее постконфликтного сосуществования двух стран. В частности, там считают, что использование выражения "армяне Карабаха, перемещенные после военных операций Азербайджана", использование в их отношении слова "беженец", а также обозначение этого вопроса как приоритета партнерства ЕС и Армении "говорит о предвзятости к Азербайджану". Со своей стороны, официальный Ереван считает термин "Западный Азербайджан" применительно к территории Армении неприемлемым.
"В Азербайджане, с одной стороны, говорят о "Западном Азербайджане", с другой стороны, указывают на упоминание "карабахских армян". Я говорил, что тема возвращения очень опасна, и я хочу сейчас открыто и публично сделать Азербайджану предложение… Я предлагаю совместно принять дорожную карту, чтобы закрыть параллельно эти темы. Я уже говорил, что возвращение (карабахских армян в регион – ред.) нереально", - заявил Пашинян журналистам.
По его словам, сейчас в Армении реализуются крупные проекты, чтобы карабахские армяне остались в республике.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
ААЦ обвинила Пашиняна в посягательстве на церковь в Гюмри
6 декабря, 09:37
"Если мы продолжим повестку возвращения, это будет означать, что мы вновь начнем карабахское движение. Карабахское движение завершено… Азербайджан постоянно использует термин "Западный Азербайджан"… Мы должны понять, где причина и где следствие. Давайте разработаем дорожную карту, как эти темы снять и исключить в долгосрочной стратегической перспективе какую-либо конфликтную ситуацию", - отметил Пашинян.
Ранее он заявил, что считает "вредными" для армяно-азербайджанского мирного процесса разговоры о возвращении в Карабах проживавших там армян. В целом, по его словам, тема возвращения беженцев или внутренних переселенных лиц в двусторонних отношениях опасна, так как это означает возвращение к "предварительным параметрам конфликта".
Президент Азербайджана ранее заявил, что возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Эрдоган оценил мирные усилия Пашиняна на Кавказе
8 ноября, 15:02
 
