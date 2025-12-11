В Сеченовском университете разработают новый алгоритм лечения ожирения

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Исследование роли микробиоты в развитии ожирения проведут в 2026 году в Сеченовском университете, его целью является разработка персонифицированного алгоритма лечения заболевания, рассказала РИА Новости член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского университета Нина Петунина.

"Одно из перспективных направлений (исследований 2026 года - ред.) – исследования роли микробиоты в развитии ожирения и результатах его лечения. Их цель – разработка персонифицированного алгоритма терапии ожирения и удержания достигнутого результата с использованием фармакотерапии", - сказала Петунина.

Она уточнила, что с помощью геномного секвенирования и других методов специалисты будут изучать, как различные препараты и методы лечения изменяют микробиоту, как долго сохраняется результат.

"Мы ожидаем, что предложенный нами алгоритм позволит пациентам избежать повторного набора массы тела. Ожирение – это хроническое рецидивирующее заболевание. К сожалению, даже после бариатрических вмешательств пациенты повторно набирают вес", - сообщила Петунина.