В Сеченовском университете разработают новый алгоритм лечения ожирения
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Исследование роли микробиоты в развитии ожирения проведут в 2026 году в Сеченовском университете, его целью является разработка персонифицированного алгоритма лечения заболевания, рассказала РИА Новости член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского университета Нина Петунина.
"Одно из перспективных направлений (исследований 2026 года - ред.) – исследования роли микробиоты в развитии ожирения и результатах его лечения. Их цель – разработка персонифицированного алгоритма терапии ожирения и удержания достигнутого результата с использованием фармакотерапии", - сказала Петунина.
Она уточнила, что с помощью геномного секвенирования и других методов специалисты будут изучать, как различные препараты и методы лечения изменяют микробиоту, как долго сохраняется результат.
"Мы ожидаем, что предложенный нами алгоритм позволит пациентам избежать повторного набора массы тела. Ожирение – это хроническое рецидивирующее заболевание. К сожалению, даже после бариатрических вмешательств пациенты повторно набирают вес", - сообщила Петунина.
По ее словам, на современном этапе недостаточно данных о влиянии фармакотерапии ожирения на состав микробиоты и предотвращение рецидива заболевания.