Ортега осудил действия армии США в Карибском регионе - РИА Новости, 11.12.2025
03:13 11.12.2025
Ортега осудил действия армии США в Карибском регионе
США дестабилизируют ситуацию в Карибском бассейне - Вашингтон действует против наркотрафика методами, которые ставят под угрозу безопасность населения региона,... РИА Новости, 11.12.2025
в мире, сша, вашингтон (штат), никарагуа, даниэль ортега, николас мадуро
В мире, США, Вашингтон (штат), Никарагуа, Даниэль Ортега, Николас Мадуро
© AP Photo / Alfredo ZunigaДаниэль Ортега
Даниэль Ортега
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Даниэль Ортега. Архивное фото
МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. США дестабилизируют ситуацию в Карибском бассейне - Вашингтон действует против наркотрафика методами, которые ставят под угрозу безопасность населения региона, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.
"США бомбят баркасы и катера, где якобы перевозят наркотики, не зная, есть там наркотики или нет. Просто видят лодку и топят её, не оставляя ни одного живого", - заявил Ортега на церемонии выпуска XXX курса Высшего центра военных исследований имени генерала Хосе Долореса Эстрады.
Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Ортега осудил действия США на Ближнем Востоке и в Латинской Америке
26 сентября, 07:23
Ортега подчеркнул, что такие действия армии США оказывают прямое влияние на жизнь местных рыбаков, которые боятся из-за них выходить в море. Он напомнил, что Никарагуа сама эффективно борется с наркотрафиком, создавая "стену сдерживания", которая предотвращает проникновение преступных группировок на национальную территорию.
"Президент США ничего не выигрывает, угрожая народам Латинской Америки, и ничего не решает! Потому что проблема прямо у него под боком. Те, кто покупает наркотики каждый день, те, кто продает наркотики каждый день, и те, кто получает откаты от наркоторговцев, позволяя наркотикам продаваться по всей территории Соединенных Штатов, - все они находятся прямо там. Решение лежит в пределах их собственных границ", - добавил Ортега.
Он подчеркнул, что действенное решение проблемы наркоторговли лежит в контроле потребления наркотиков в самих Соединённых Штатах, пресечении деятельности наркосетей в американских городах и ограничении операций банков США, через которые проходит прибыль от торговли наркотиками.
Президент республики также раскритиковал угрозы Вашингтона в адрес Венесуэлы, заявив о полной солидарности Манагуа с правительством Николаса Мадуро.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Атаки США по целям в Колумбии будут значить объявление войны, заявил Петро
3 декабря, 00:34
 
