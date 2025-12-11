Ортега осудил действия армии США в Карибском регионе

МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. США дестабилизируют ситуацию в Карибском бассейне - Вашингтон действует против наркотрафика методами, которые ставят под угрозу безопасность населения региона, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.

Он подчеркнул, что действенное решение проблемы наркоторговли лежит в контроле потребления наркотиков в самих Соединённых Штатах, пресечении деятельности наркосетей в американских городах и ограничении операций банков США, через которые проходит прибыль от торговли наркотиками.