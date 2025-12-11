Ортега осудил действия армии США в Карибском регионе

МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. США дестабилизируют ситуацию в Карибском бассейне - Вашингтон действует против наркотрафика методами, которые ставят под угрозу безопасность населения региона, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.
"США бомбят баркасы и катера, где якобы перевозят наркотики, не зная, есть там наркотики или нет. Просто видят лодку и топят её, не оставляя ни одного живого", - заявил Ортега на церемонии выпуска XXX курса Высшего центра военных исследований имени генерала Хосе Долореса Эстрады.
Ортега подчеркнул, что такие действия армии США оказывают прямое влияние на жизнь местных рыбаков, которые боятся из-за них выходить в море. Он напомнил, что Никарагуа сама эффективно борется с наркотрафиком, создавая "стену сдерживания", которая предотвращает проникновение преступных группировок на национальную территорию.
"Президент США ничего не выигрывает, угрожая народам Латинской Америки, и ничего не решает! Потому что проблема прямо у него под боком. Те, кто покупает наркотики каждый день, те, кто продает наркотики каждый день, и те, кто получает откаты от наркоторговцев, позволяя наркотикам продаваться по всей территории Соединенных Штатов, - все они находятся прямо там. Решение лежит в пределах их собственных границ", - добавил Ортега.
Он подчеркнул, что действенное решение проблемы наркоторговли лежит в контроле потребления наркотиков в самих Соединённых Штатах, пресечении деятельности наркосетей в американских городах и ограничении операций банков США, через которые проходит прибыль от торговли наркотиками.
Президент республики также раскритиковал угрозы Вашингтона в адрес Венесуэлы, заявив о полной солидарности Манагуа с правительством Николаса Мадуро.