В Ленинградской области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 11.12.2025
06:55 11.12.2025
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Воздушная опасность была объявлена в регионе в 04.39 мск. Она продлилась около двух часов.
"Отбой воздушной опасности в Ленинградской области", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что воздушные цели были уничтожены за границами региона.
Зенитно-ракетный комплекс Панцирь-СМ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Новгородской области отражают атаку БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
