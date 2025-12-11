https://ria.ru/20251211/opasnost-2061279172.html
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
В Ленинградской области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 11.12.2025
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
Режим воздушной опасности отменен на территории Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T06:55:00+03:00
2025-12-11T06:55:00+03:00
2025-12-11T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025391_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_6cfa8138edc0e8e05fb5ebc1473e68ed.jpg
https://ria.ru/20251211/pvo-2061273398.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025391_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_ece5ae879300798efc4c51bf3fe49c12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
На территории Ленинградской области отменили воздушную опасность