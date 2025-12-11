https://ria.ru/20251211/opasnost-2061273142.html
В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА
В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.12.2025
В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область, александр дрозденко
В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА
На территории Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА