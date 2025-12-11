Рейтинг@Mail.ru
Онищенко прокомментировал сообщения о новом штамме гриппа - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/onischenko-2061313371.html
Онищенко прокомментировал сообщения о новом штамме гриппа
Онищенко прокомментировал сообщения о новом штамме гриппа - РИА Новости, 11.12.2025
Онищенко прокомментировал сообщения о новом штамме гриппа
Новых штаммов гриппа в России не выявлено, однако по стране фиксируются тяжелые формы заболевания, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T10:59:00+03:00
2025-12-11T10:59:00+03:00
общество
россия
европа
америка
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676829_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_75a2d61a4aecaa88cf789a3414f2ecdd.jpg
https://ria.ru/20250921/gripp-2043281580.html
россия
европа
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676829_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_d927b4f4bc4e96b50236ba658d601d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, европа, америка, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Европа, Америка, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко прокомментировал сообщения о новом штамме гриппа

Онищенко: в России не выявлено новых штаммов гриппа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Новых штаммов гриппа в России не выявлено, однако по стране фиксируются тяжелые формы заболевания, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о появлении в России мощного мутировавшего гриппа, с котором якобы не справляется вакцинация.
"Что касается данных о каком-то новом штамме (гриппа - ред.), то таких данных нет, что вот совершенно другой штамм пришел или тот, который шел, так резко поменялся, потому что этих данных нет ни в других странах Европы и Америки, ни данных Всемирной организации здравоохранения, которая собирает национальные отчеты со всего мира", - сказал Онищенко.
Он добавил, что сейчас в стране присутствуют тяжелые формы заболевания, однако нет оснований заявлять, что это новый штамм гриппа.
"Рост идет, как мы и говорили. Но каких-то мутаций, которые бы говорили о том, что появился новый вариант, более опасный - у нас нет", - заключил Онищенко.
Медработник - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом
21 сентября, 03:32
 
ОбществоРоссияЕвропаАмерикаГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала