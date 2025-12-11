https://ria.ru/20251211/onischenko-2061313371.html
Онищенко прокомментировал сообщения о новом штамме гриппа
Онищенко прокомментировал сообщения о новом штамме гриппа - РИА Новости, 11.12.2025
Онищенко прокомментировал сообщения о новом штамме гриппа
Новых штаммов гриппа в России не выявлено, однако по стране фиксируются тяжелые формы заболевания, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 11.12.2025
Онищенко: в России не выявлено новых штаммов гриппа
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Новых штаммов гриппа в России не выявлено, однако по стране фиксируются тяжелые формы заболевания, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о появлении в России
мощного мутировавшего гриппа, с котором якобы не справляется вакцинация.
"Что касается данных о каком-то новом штамме (гриппа - ред.), то таких данных нет, что вот совершенно другой штамм пришел или тот, который шел, так резко поменялся, потому что этих данных нет ни в других странах Европы
и Америки
, ни данных Всемирной организации здравоохранения, которая собирает национальные отчеты со всего мира", - сказал Онищенко
.
Он добавил, что сейчас в стране присутствуют тяжелые формы заболевания, однако нет оснований заявлять, что это новый штамм гриппа.
"Рост идет, как мы и говорили. Но каких-то мутаций, которые бы говорили о том, что появился новый вариант, более опасный - у нас нет", - заключил Онищенко.