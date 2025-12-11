Онищенко прокомментировал сообщения о новом штамме гриппа

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Новых штаммов гриппа в России не выявлено, однако по стране фиксируются тяжелые формы заболевания, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он добавил, что сейчас в стране присутствуют тяжелые формы заболевания, однако нет оснований заявлять, что это новый штамм гриппа.

"Рост идет, как мы и говорили. Но каких-то мутаций, которые бы говорили о том, что появился новый вариант, более опасный - у нас нет", - заключил Онищенко.