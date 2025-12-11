Рейтинг@Mail.ru
Из-за ограничений в Московском регионе 25 рейсов ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/ogranicheniya-2061271358.html
Из-за ограничений в Московском регионе 25 рейсов ушли на запасные аэродромы
Из-за ограничений в Московском регионе 25 рейсов ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 11.12.2025
Из-за ограничений в Московском регионе 25 рейсов ушли на запасные аэродромы
По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах Московского региона, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив онлайн-табло... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T04:15:00+03:00
2025-12-11T04:15:00+03:00
нижний новгород
санкт-петербург
уфа
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
somon air
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
https://ria.ru/20251211/reysy-2061270777.html
https://ria.ru/20251211/reysy-2061269289.html
нижний новгород
санкт-петербург
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, санкт-петербург, уфа, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), somon air
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Уфа, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Somon Air
Из-за ограничений в Московском регионе 25 рейсов ушли на запасные аэродромы

РИА Новости: из-за ограничений в Москве 25 рейсов ушли на запасные аэродромы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах Московского региона, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив онлайн-табло воздушных гаваней.
Аэропорт "Шереметьево" ранее сообщал об уходе 13 рейсов на запасные аэродромы в связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в Московском регионе
Вчера, 04:00
"В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов... 13 рейсов ушли на запасные аэродромы", - говорится в сообщении "Шереметьево".
Согласно онлайн-табло аэропорта "Внуково", на запасные аэродромы ушли 11 рейсов. Их перенаправляют в Санкт-Петербург, Самару, Нижний Новгород и Уфу.
Один рейс, направлявшийся в "Домодедово", переправили в Нижний Новгород.
"Рейс Air Arabia G9 958 Шарджа - Москва (Домодедово) направлен в аэропорт Нижний Новгород (Стригино)", - сообщается в онлайн-табло.
Табло аэропорта "Жуковский" не сообщает о направлении рейсов на запасные аэродромы. Последний самолет, прибывший в воздушную гавань, - рейс SZ 231 авиакомпании Somon Air из Душанбе, он приземлился в 00.14, до введения ограничений.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Аэропорт "Пулково" принимает перенаправленные из Москвы рейсы
Вчера, 03:35
 
Нижний НовгородСанкт-ПетербургУфаШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Somon Air
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала