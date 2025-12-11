Из-за ограничений в Московском регионе 25 рейсов ушли на запасные аэродромы

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. По меньшей мере 25 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах Московского региона, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив онлайн-табло воздушных гаваней.

"В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов... 13 рейсов ушли на запасные аэродромы", - говорится в сообщении "Шереметьево".