Очевидец рассказала, как эвакуировалась из горящего рынка в Петербурге
13:14 11.12.2025
Очевидец рассказала, как эвакуировалась из горящего рынка в Петербурге
Очевидец рассказала, как эвакуировалась из горящего рынка в Петербурге - РИА Новости, 11.12.2025
Очевидец рассказала, как эвакуировалась из горящего рынка в Петербурге
Очевидец рассказала корреспонденту РИА Новости, как эвакуировалась из здания рынка в Петербурге, где в среду был пожар. РИА Новости, 11.12.2025
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение вертолета в Дагестане
Очевидец рассказала, как эвакуировалась из горящего рынка в Петербурге

Очевидец рассказала об эвакуации во время пожара на рынке в Петербурге

© МЧС РоссииПожар на рынке в Невском районе Санкт-Петербурга
Пожар на рынке в Невском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© МЧС России
Пожар на рынке в Невском районе Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Очевидец рассказала корреспонденту РИА Новости, как эвакуировалась из здания рынка в Петербурге, где в среду был пожар.
"Где-то около 17 часов вечера вчера мне крикнули "Беги, пожар", я была на 2 этаже, обернулась и увидела дым, все побежали сразу, и я тоже", - рассказала работница рынка Роза.
Пожара в здании Правобережного рынка в Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
После пожара на рынке в Петербурге возбудили уголовное дело
10 декабря, 21:37
По ее словам, самого источника пожара она не видела.
"Пожарные приехали быстро, начали все тушить. Я еще решила вернуться на свою точку и забрать куртку и выручку, когда я поднялась наверх, уже было очень много дыма и начали лопаться стеклянные витрины", - сказала она.
Другие работники рассказали, что все товары на рынке сгорели.
Здание Правобережного рынка загорелось в среду в Невском районе Петербурга. Как сообщало ГУ МЧС по городу, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. На месте пожара был обнаружен погибший. Еще один мужчина пострадал, он был госпитализирован. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек. К ликвидации пожара спасатели привлекли 26 единиц техники и 96 человек.
Пожар в здании Правобережного рынка в Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Петербурге оцепили здание горевшего рынка
Вчера, 12:25
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
