Очевидец рассказала, как эвакуировалась из горящего рынка в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Очевидец рассказала корреспонденту РИА Новости, как эвакуировалась из здания рынка в Петербурге, где в среду был пожар.

"Где-то около 17 часов вечера вчера мне крикнули "Беги, пожар", я была на 2 этаже, обернулась и увидела дым, все побежали сразу, и я тоже", - рассказала работница рынка Роза.

По ее словам, самого источника пожара она не видела.

"Пожарные приехали быстро, начали все тушить. Я еще решила вернуться на свою точку и забрать куртку и выручку, когда я поднялась наверх, уже было очень много дыма и начали лопаться стеклянные витрины", - сказала она.

Другие работники рассказали, что все товары на рынке сгорели.