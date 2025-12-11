Вучич заявил, что готов заплатить за NIS пристойную цену

БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ответ на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности национализации "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил о готовности заплатить за компанию пристойную для нормальных государств цену, если ее работа станет невозможной под санкциями США.
Лавров в ходе посольского круглого стола в четверг указал, что действует межправсоглашение между РФ и Сербией, где сказано, что никакой национализации быть не может без обоюдного согласия. По его словам, решение может быть в том, чтобы найти способ дальнейшей работы NIS независимо "от тех возможностей, которые есть у США, чтобы это предприятие наказать".
"Все, в чем, как наши российские друзья думают, можем помочь, чтобы NIS продолжила работать нормально, мы до сих пор делали и всегда будем делать. Боюсь, что это не так просто, как выглядит на словах, но если у них есть идеи, я воодушевлен и хочу услышать… Мы сделаем все, чтобы владельцы капитала были удовлетворены, а если деятельность (NIS) станет невозможна, заплатим столько, сколько пристойно для нормальных людей и государств. Но Сербия без нефти и нефтепереработки и НПЗ не останется", - заявил Вучич журналистам в городе Ниш в ответ на просьбу прокомментировать слова главы МИД РФ.
Президент Сербии подчеркнул, что "никому не приходит в голову отнимать что-либо у кого-либо". Трансляцию вело агентство Танюг.
Ранее в четверг Вучич сказал, что власти Сербии "возьмут дело в свои руки", если российская сторона не продаст третьей стороне контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США до 15 января. Он добавил, что надеется на понимание российской стороны.
Президент Сербии в среду заявил, что рассмотрел с главами Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и Евросовета Антониу Кошта пути снабжения Сербии нефтью и газом и трассы строительства нефтепроводов, газопроводов и трубопроводов для нефтепродуктов на фоне санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии".
Вучич в минувший вторник напомнил, что 15 января является последним сроком для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США и выразил надежду, что россияне успеют до этой даты заключить сделку с третьей стороной.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания с президентом, членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства.
Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны.
Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, Сербии - 29,8%, дочерней структуре "Газпрома" - 11,3%, остальное - мелким акционерам.
