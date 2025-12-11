Вучич заявил, что готов заплатить за NIS пристойную цену

БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ответ на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности национализации "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил о готовности заплатить за компанию пристойную для нормальных государств цену, если ее работа станет невозможной под санкциями США.

Лавров в ходе посольского круглого стола в четверг указал, что действует межправсоглашение между РФ Сербией , где сказано, что никакой национализации быть не может без обоюдного согласия. По его словам, решение может быть в том, чтобы найти способ дальнейшей работы NIS независимо "от тех возможностей, которые есть у США , чтобы это предприятие наказать".

"Все, в чем, как наши российские друзья думают, можем помочь, чтобы NIS продолжила работать нормально, мы до сих пор делали и всегда будем делать. Боюсь, что это не так просто, как выглядит на словах, но если у них есть идеи, я воодушевлен и хочу услышать… Мы сделаем все, чтобы владельцы капитала были удовлетворены, а если деятельность (NIS) станет невозможна, заплатим столько, сколько пристойно для нормальных людей и государств. Но Сербия без нефти и нефтепереработки и НПЗ не останется", - заявил Вучич журналистам в городе Ниш в ответ на просьбу прокомментировать слова главы МИД РФ.

Президент Сербии подчеркнул, что "никому не приходит в голову отнимать что-либо у кого-либо". Трансляцию вело агентство Танюг.

Ранее в четверг Вучич сказал, что власти Сербии "возьмут дело в свои руки", если российская сторона не продаст третьей стороне контрольный пакет акций " Нефтяной индустрии Сербии " под санкциями США до 15 января. Он добавил, что надеется на понимание российской стороны.

Вучич в минувший вторник напомнил, что 15 января является последним сроком для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США и выразил надежду, что россияне успеют до этой даты заключить сделку с третьей стороной.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания с президентом, членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства.

Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны.

Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.