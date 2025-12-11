В Волгограде создали новый противопожарный пластик

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Материал, сочетающий три разных противопожарных механизма, создали ученые ВолгГТУ. "Добавка-огнетушитель" из доступных веществ позволяет уменьшить вероятность распространения пламени по материалу в пять раз. Результаты представлены в Polymer Science, Series D.
Для создания деталей, сочетающих прочность и легкость, используются так называемые композитные материалы. Они состоят из нескольких разных по составу "ингредиентов", каждый из которых отвечает за отдельное свойство, рассказали ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ).
В строительстве, авиации, электронике и автомобильной промышленности широко используются армированные полимерные композиты, в создании которых применяются эпоксидные смолы. Их самым большим недостатком является низкая устойчивость к горению из-за большого содержания органических веществ, рассказал доцент кафедры "Химия и технология переработки эластомеров" ВолгГТУ Сергей Борисов.
Ученые ВолгГТУ предложили "добавку-огнетушитель" для армированных композитов на основе растворов минеральных солей меди и аммония в фосфорной кислоте. При внесении этого состава в композит способность гореть у материала уменьшается приблизительно в пять раз, причем прочностные характеристики изменяются незначительно.
© Фото предоставлено Управлением маркетинга и коммуникаций ВолгГТУОбразцы противопожарного пластика, созданного в ВолгГТУ
"Сочетание меди (каталитическое ингибирование пламени), фосфора (образование защитного коксового слоя) и азота (выделение негорючих газов) в одном растворимом модификаторе приводит к комплексному синергетическому снижению горючести. Наиболее оптимальным его содержанием является около восьми массовых процентов от всего материала", — объяснил Борисов.
Так называемый антипирен не просто механически смешивается со смолой, а вступает в химическое взаимодействие, образуя в полимере новую кристаллическую структуру, что и обуславливает высокую эффективность при малом содержании. В отличие от многих наполнителей, которые ухудшают текучесть смолы, данная система, наоборот, снижает вязкость и повышает прочность, подчеркнул исследователь.
В будущем специалисты ВолгГТУ планируют более подробно изучить вклад каждого типа подавления пламени при внесении нового антипирена и оценить долговечность материала наряду с устойчивостью к повышенной влажности.