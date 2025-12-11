Рейтинг@Mail.ru
От науки к экономике. Томский политех развивает мегасайенс-проекты
08:00 11.12.2025
От науки к экономике. Томский политех развивает мегасайенс-проекты
От науки к экономике. Томский политех развивает мегасайенс-проекты - РИА Новости, 11.12.2025
От науки к экономике. Томский политех развивает мегасайенс-проекты
Томский политехнический университет (ТПУ) входит почти во все научные коллаборации, которые сегодня работают над созданием установок класса "мегасайенс".
От науки к экономике. Томский политех развивает мегасайенс-проекты

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Томский политехнический университет (ТПУ) входит почти во все научные коллаборации, которые сегодня работают над созданием установок класса "мегасайенс". Что удалось вузу сделать в этом направлении в уходящем году? Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал проректор по науке и стратегическим проектам ТПУ Алексей Гоголев.
– Алексей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, о вашем участии в мегасайенс-проектах.
– Наш университет продолжает участвовать в мегасайенс-проектах даже после всех перемен в отношении к нам со стороны наших иностранных научных партнеров. Основной акцент мы сейчас переносим на российские проекты. Например, на сотрудничество с Иркутским государственным университетом по проекту гамма-обсерватории TAIGA.
В этом году мы заканчиваем тестирование очередной версии схемы чувствительных элементов для сцинтилляционного детектора мюонов. Мы полностью переделали элементы, связанные с цифровой обработкой аналоговых сигналов с детекторов этого типа. Частично переписали и программы обеспечения. Ждем выхода на полевые испытания, планируем это сделать в будущем году уже с отлаженным прототипом.
– Что Томский политех сделал за последний год для проекта по строительству коллайдера NICA?
– Мы активно работаем с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. В рамках мегапроекта NICA около месяца назад мы подписали соглашение о вступлении в коллаборацию многоцелевого детектора MPD – одного из двух детекторов на этом коллайдере. Наша основная зона ответственности в этом проекте — теоретические обоснования технических решений, которые позволят увеличить яркость или светимость эксперимента.
Томские ученые создали источники питания для магнитов синхротрона "СИЛА"
1 декабря, 10:30
Важно отметить, что мы готовим кадры для таких больших проектов. В этом году мы направили в ОИЯИ двоих аспирантов и одного сотрудника в блок главного инженера ускорительного комплекса коллайдера NICA.
Также мы помогаем ОИЯИ и своими компетенциями в части создания новых разработок. Наши конструкторы помогают ученым в создании частей сверхпроводящего циклотрона.
– Какими еще проектами класса мегасайенс вы занимаетесь?
– Мы не только вступаем в коллаборации, но и являемся инициаторами их создания. В частности, в августе на выставке "Технопром" мы заключили три соглашения, в том числе с компаниями из реального сектора, по созданию научного оборудования для установок класса мегасайенс. В частности, для проекта "Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)" и другой синхротронно-нейтронной инфраструктуры, которая сейчас строится в Российской Федерации, мы совместно с партнерами запустим высокотехнологичное производство сплиттеров. Это устройства на основе искусственных алмазов для разделения синхротронного пучка.
– Как планируете развивать свое участие в подобных проектах в будущем?
– В рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры мы сотрудничаем с коллегами из Новосибирска, Томска и других городов в области теоретического обоснования ценности установок класса мегасайенс и демонстрирования их возможностей для промышленных предприятий. Очень важно, чтобы установки такого класса приносили пользу не только ученым, но и экономике. Этим вопросам мы тоже уделяем много внимания.
Ученые описали "поведение" осколков деления ядра атома
29 июля, 07:00
Мы будем активно продолжать эту работу не только в таких прогрессивных в этом отношении отраслях экономики, как добыча нефти, газа, твердых полезных ископаемых и фармацевтическая отрасль, которые уже так или иначе используют в своей деятельности источники синхротронного излучения, но и в таких отраслях, которые до сих пор их не использовали.
Речь о предприятиях, связанных с атомной энергетикой, материаловедением, производством накопителей энергии, автомобильным и аэрокосмическим машиностроением.
Важно встречаться с производственниками, разъяснять им возможности таких комплексов и совместно проектировать установки под их нужды. Большой опыт ТПУ в области ускорительных и синхротронных технологий позволяет нам это делать.
 
