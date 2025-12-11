США подготовили документ с обязательствами не расширять НАТО, пишут СМИ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. США подготовили документ, предусматривающий нерасширение НАТО и отказ от приглашения туда Украины, пишет украинское издание "Зеркало недели".
"Четыре документа, из которых состоит новый "мирный план Трампа" таковы: соглашение между Украиной, Россией, США и Европой (20 пунктов), рамочные заверения по безопасности для Украины (три пункта), обязательства США касательно НАТО (четыре пункта), соглашение между Россией и США (12 пунктов)", — говорится в статье.
Как отмечает издание, в отдельном документе американцы заверяют, что НАТО больше не будет расширяться и не пригласит Украину в свой состав. Кроме того, Вашингтон будет возражать против размещения на Украине каких-либо войск альянса.
В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. По информации СМИ, план предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Второго декабря президент Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Встреча, на которой обсуждался мирный план, продолжалась почти пять часов. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, она была полезной и конструктивной, хотя прийти к компромиссу пока не удалось. Позже российский лидер уточнил, что американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.