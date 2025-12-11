Самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве ночью

ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что его самолет не смог приземлиться в Москве ночью из-за временного закрытия воздушного пространства и был отправлен в аэропорт Санкт-Петербурга.

По ее словам, утром Пашинян продолжил свою поездку и отправился в Москву, где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, а также в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.