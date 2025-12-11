https://ria.ru/20251211/moskva-2061370111.html
Самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве ночью
Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что его самолет не смог приземлиться в Москве ночью из-за временного закрытия... РИА Новости, 11.12.2025
в мире
москва
санкт-петербург
армения
никол пашинян
пулково (аэропорт)
