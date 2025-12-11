Рейтинг@Mail.ru
Самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве ночью
14:00 11.12.2025 (обновлено: 15:49 11.12.2025)
Самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве ночью
Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что его самолет не смог приземлиться в Москве ночью из-за временного закрытия...
2025
Самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве ночью

Самолет Пашиняна ночью не смог приземлиться в Москве и был отправлен в Петербург

ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что его самолет не смог приземлиться в Москве ночью из-за временного закрытия воздушного пространства и был отправлен в аэропорт Санкт-Петербурга.
"Правительственный самолет премьер-министра Никола Пашиняна не совершил посадку из-за временного закрытия воздушного пространства Москвы. Самолет направился в Санкт-Петербург и благополучно приземлился в аэропорту "Пулково", - написала Багдасарян в соцстети Facebook*.
По ее словам, утром Пашинян продолжил свою поездку и отправился в Москву, где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, а также в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
