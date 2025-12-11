Рейтинг@Mail.ru
Мишустин примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС - РИА Новости, 11.12.2025
01:01 11.12.2025
Мишустин примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг и пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в Международной конференции по... РИА Новости, 11.12.2025
белоруссия
россия
москва
михаил мишустин
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
белоруссия
россия
москва
белоруссия, россия, москва, михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Белоруссия, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг и пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий, которые пройдут в Москве, сообщила пресс-служба кабмина.
"Одиннадцатого-двенадцатого декабря в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий", - говорится в сообщении.
На заседании межправсовета ЕАЭС главы правительств рассмотрят вопросы дальнейшего углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено функционированию внутреннего рынка Союза, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
В ходе Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий будут представлены проекты и технологические разработки международных коллективов молодых ученых в биотехнологиях, промышленной диагностике и экологической безопасности.

Межправсовет

В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправсовет, председательствует Белоруссия.
Предстоящее заседание Межправительственного совета станет сорок пятым по счету с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 января 2015 года и четвертым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября 2025 года в Минске (Белоруссия).
В соответствии со статьей 14 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Межправительственный совет является органом Союза, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Межправсовет обеспечивает реализацию решений Высшего Евразийского экономического совета и контроль за исполнением Договора, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках Союза.
БелоруссияРоссияМоскваМихаил МишустинЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
