Мишустин примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг и пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий, которые пройдут в Москве, сообщила пресс-служба кабмина.