Захарова рассказала о балансе между карьерой и семьей у женщин
12:38 11.12.2025 (обновлено: 12:39 11.12.2025)
Захарова рассказала о балансе между карьерой и семьей у женщин
В России существует проверенный временем баланс между карьерными возможностями для женщин и бережным отношением к традиционным семейным ценностям, заявила... РИА Новости, 11.12.2025
общество
россия
мария захарова
совет федерации рф
россия
общество, россия, мария захарова, совет федерации рф
Общество, Россия, Мария Захарова, Совет Федерации РФ
Захарова рассказала о балансе между карьерой и семьей у женщин

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В России существует проверенный временем баланс между карьерными возможностями для женщин и бережным отношением к традиционным семейным ценностям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нас в стране представительницы прекрасного пола отнюдь не являются слабой частью социально-экономического активного населения. Многие десятилетия, а можно сказать и столетия, если посмотреть вглубь веков, наша страна предлагает миру лучшие практики сохранения баланса между равноправием полов и бережным отношением к традиционным семейным ценностям. Я могу сказать, что это предмет нашей особой гордости, что в нашей стране такой баланс есть. И он уже тоже проверен временем. А я бы назвала это даже не балансом, а гармонией", - сказала она в ходе заседания "Итоги десятого международного конкурса женских предпринимательских проектов в АТЭС" в Совете Федерации.
России выступает за гармоничное отношение к равноправию, к равенству полов, возможности для женщины реализации на всех направлениях, в которых у нее есть талант, предрасположенность или жизненные необходимости, добавила Захарова.
Общество Россия Мария Захарова Совет Федерации РФ
 
 
