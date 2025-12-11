Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готова пойти Украина - РИА Новости, 11.12.2025
15:05 11.12.2025 (обновлено: 16:41 11.12.2025)
Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готова пойти Украина
Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готова пойти Украина

© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldКанцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. 11 декабря 2025
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. 11 декабря 2025
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Европейские страны отправили президенту США Дональду Трампу документ о территориальных уступках Украины, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Мы отправили документ, который касался территориальных уступок, которые Украина могла бы принять", — утверждает он.
По словам немецкого канцлера, Трамп не знал об этом документе, когда вчера разговаривал с европейскими лидерами по телефону.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Нам очень жаль". На Западе сделали внезапное заявление об Украине
Вчера, 14:18
На этой неделе Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям под предлогом, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Лондоне
Вчера, 12:52
Президент Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом он отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В США потребовали жестких мер против Зеленского после слов Трампа
Вчера, 09:57
 
