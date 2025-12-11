https://ria.ru/20251211/laos-2061285573.html
Лаос помогает России с реабилитацией раненых бойцов
Лаос помогает России с реабилитацией раненых бойцов - РИА Новости, 11.12.2025
Лаос помогает России с реабилитацией раненых бойцов
Лаос оказывает помощь в реабилитации раненых российских бойцов на безвозмездной основе, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T08:38:00+03:00
2025-12-11T08:38:00+03:00
2025-12-11T10:32:00+03:00
россия
лаос
сергей шойгу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061306541_0:39:3057:1758_1920x0_80_0_0_6ae5cb33192387b7025d3581505ae5b1.jpg
https://ria.ru/20251211/medinskiy-2061264347.html
россия
лаос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061306541_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_323d6528255abcfa6afcafec195c552e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лаос, сергей шойгу, в мире
Россия, Лаос, Сергей Шойгу, В мире
Лаос помогает России с реабилитацией раненых бойцов
Шойгу: Лаос безвозмездно помогает России с реабилитацией раненых бойцов