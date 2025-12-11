Рейтинг@Mail.ru
08:38 11.12.2025 (обновлено: 10:32 11.12.2025)
Лаос помогает России с реабилитацией раненых бойцов
Лаос оказывает помощь в реабилитации раненых российских бойцов на безвозмездной основе, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.12.2025
россия, лаос, сергей шойгу, в мире
Россия, Лаос, Сергей Шойгу, В мире
ВЬЕНТЬЯН (Лаос), 11 дек - РИА Новости. Лаос оказывает помощь в реабилитации раненых российских бойцов на безвозмездной основе, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Особое значение для России имеет поистине братская помощь Лаоса в реабилитации раненых российских бойцов. Лечебно-санаторные учреждения вашей страны на безвозмездной основе принимают российских военнослужащих. Признательны вам за это", - сказал Шойгу на встрече с заместителем премьер-министра, министром общественной безопасности Лаоса Вилаем Лакхамфонгом.
Он подчеркнул, что в России ценят неизменное проявление Лаосом солидарности с РФ по принципиальным международным вопросам. По словам Шойгу, Вьентьян демонстрирует взвешенную и рациональную позицию в отношении украинского кризиса, понимание коренных причин СВО.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Мединский призвал активнее рассказывать о подвигах героев СВО на передовой
РоссияЛаосСергей ШойгуВ мире
 
 
