Парламентское Собрание запустило новый проект по сохранению памятников

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Парламентское Собрание инициировало новый проект Союзного государства по сохранению памятников, мемориалов и воинских захоронений, сообщает пресс-служба парламента.

Заседание комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти прошло в среду в Москве. В мероприятии приняли участие сопредседатели комиссии Вадим Ипатов и Иван Мельников, члены комиссии Елена Афанасьева, Валерий Гайдукевич, Ольга Германова, Ирина Костевич, Андрей Красов, Михаил Мирончик, Артем Туров и ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко. Также в заседании участвовали представители постоянного комитета Союзного государства, министерства обороны Республики Беларусь, министерства обороны Российской Федерации, могилевского областного совета депутатов и правительства Смоленской области.

Участники заседания обсудили итоги реализации государственной программы "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" на 2021-2025 годы в Республике Беларусь, федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" в Российской Федерации, а также определили дальнейшие направления совершенствования этой работы.

Депутаты констатировали, что Российская Федерация успешно завершила реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". На эти цели было направлено более 4,3 миллиарда рублей. Отреставрировано и благоустроено свыше 7 тысяч воинских захоронений, установлено 4,1 тысячи мемориальных знаков, имена более 254 тысяч павших героев были нанесены на мемориальные сооружения. В Республике Беларусь продолжает действовать государственная программа на 2021-2025 годы. На учет поставлены 237 захоронений, отремонтированы тысячи памятных объектов, обнаружены останки более 10 тысяч защитников Отечества, а в автоматизированный банк данных "Книга Памяти Республики Беларусь" внесены почти 18 тысяч новых имен.