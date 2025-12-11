Рейтинг@Mail.ru
Парламентское Собрание запустило новый проект по сохранению памятников - РИА Новости, 11.12.2025
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
10:02 11.12.2025
Парламентское Собрание запустило новый проект по сохранению памятников
Парламентское Собрание запустило новый проект по сохранению памятников
парламентское собрание союза беларуси и россии
в мире
россия
москва
смоленская область
иван мельников
в мире, россия, москва, смоленская область, иван мельников
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , В мире, Россия, Москва, Смоленская область, Иван Мельников
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Парламентское Собрание инициировало новый проект Союзного государства по сохранению памятников, мемориалов и воинских захоронений, сообщает пресс-служба парламента.
Заседание комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти прошло в среду в Москве. В мероприятии приняли участие сопредседатели комиссии Вадим Ипатов и Иван Мельников, члены комиссии Елена Афанасьева, Валерий Гайдукевич, Ольга Германова, Ирина Костевич, Андрей Красов, Михаил Мирончик, Артем Туров и ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко. Также в заседании участвовали представители постоянного комитета Союзного государства, министерства обороны Республики Беларусь, министерства обороны Российской Федерации, могилевского областного совета депутатов и правительства Смоленской области.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Белоруссия и Россия обсудили направления союзной интеграции
4 декабря, 16:48
Участники заседания обсудили итоги реализации государственной программы "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" на 2021-2025 годы в Республике Беларусь, федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" в Российской Федерации, а также определили дальнейшие направления совершенствования этой работы.
Депутаты констатировали, что Российская Федерация успешно завершила реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". На эти цели было направлено более 4,3 миллиарда рублей. Отреставрировано и благоустроено свыше 7 тысяч воинских захоронений, установлено 4,1 тысячи мемориальных знаков, имена более 254 тысяч павших героев были нанесены на мемориальные сооружения. В Республике Беларусь продолжает действовать государственная программа на 2021-2025 годы. На учет поставлены 237 захоронений, отремонтированы тысячи памятных объектов, обнаружены останки более 10 тысяч защитников Отечества, а в автоматизированный банк данных "Книга Памяти Республики Беларусь" внесены почти 18 тысяч новых имен.
Участники заседания уделили особое внимание приграничным регионам, где существует необходимость в ремонте памятников и воинских захоронений, не включенных в текущие госпрограммы. Общая потребность в финансировании этих объектов оценивается почти в 378 миллионов российских рублей, включая объекты в Псковской, Смоленской, Брянской, Калининградской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях. Для решения этой задачи министерствам обороны Беларуси и России предложено выступить государственными заказчиками нового проекта Союзного государства. Цель – начать с 2027 года комплексные работы по реставрации, ремонту и благоустройству мемориалов на приграничных территориях, что станет новым важным шагом в совместном сохранении исторической памяти.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Парламентское собрание Союзного государства приняло бюджет на 2026 год
9 декабря, 13:00
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреРоссияМоскваСмоленская областьИван Мельников
 
 
