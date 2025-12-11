Рейтинг@Mail.ru
Украина передала США предложения по урегулированию, сообщил ABC - РИА Новости, 11.12.2025
15:57 11.12.2025
Украина передала США предложения по урегулированию, сообщил ABC
Украина передала США предложения по урегулированию, сообщил ABC
Переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив количество пунктов, а лишь... РИА Новости, 11.12.2025
Украина передала США предложения по урегулированию, сообщил ABC

ABC: Украина передала США правки к мирному плану из 20 пунктов

Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Флаги США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив количество пунктов, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС, сообщает телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. Во вторник журналист Axios Барак Равид сообщил, что Киев в среду передал США ответ на последние предложения Вашингтона по украинскому урегулированию.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готова пойти Украина
Вчера, 15:05
Собеседник телеканала ABC сообщил, что Украина "передала США пересмотренный мирный план из 20 пунктов", который содержит "некоторые новые идеи относительно территорий и контроля над Запорожской АЭС".
"Это не новая версия, это те же 20 пунктов, только некоторые из них были немного переработаны", - сказал чиновник.
Телеканал добавляет, что на онлайн-консультациях, которые США и Украина проведут в четверг, главной темой станут гарантии безопасности, а не пересмотренные пункты плана.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Не входит в планы". В США жестко высказались о мире на Украине
Вчера, 14:44
 
В миреСШАРоссияКиевВладимир ПутинЮрий УшаковДональд ТрампЗапорожская АЭСМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала