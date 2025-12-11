Рейтинг@Mail.ru
Токаев пригласил папу римского посетить Казахстан - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/kazakhstan-2061502731.html
Токаев пригласил папу римского посетить Казахстан
Токаев пригласил папу римского посетить Казахстан - РИА Новости, 11.12.2025
Токаев пригласил папу римского посетить Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил папу Римского Льва XIV совершить апостольский визит в республику, приглашение передал во время аудиенции... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T19:00:00+03:00
2025-12-11T19:00:00+03:00
в мире
казахстан
маулен ашимбаев
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015868326_0:173:2902:1805_1920x0_80_0_0_f313a1b2cb4811315b027711ce75c5e8.jpg
https://ria.ru/20251201/religiya-2059041483.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015868326_244:0:2824:1935_1920x0_80_0_0_c04c8f796382ee90f1b5c500cea8be42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, маулен ашимбаев, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Маулен Ашимбаев, Касым-Жомарт Токаев
Токаев пригласил папу римского посетить Казахстан

Токаев пригласил папу Римского совершить апостольский визит в Казахстан

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 11 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил папу Римского Льва XIV совершить апостольский визит в республику, приглашение передал во время аудиенции спикер сената Маулен Ашимбаев, сообщает в четверг пресс-служба верхней палаты казахстанского парламента.
"Спикер сената Маулен Ашимбаев передал папе Римскому Льву XIV специальное послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава государства направил понтифику тёплые приветствия и официально пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в нашу страну", - говорится в сообщении.
В сенате добавили, что во время аудиенции Ашимбаев отметил неизменную поддержку Святого престола в продвижении мира и межрелигиозного диалога в Казахстане, а также рассказал о работе по реализации Астанинской декларации мира — от инициатив по климату до разработки этического кодекса развития искусственного интеллекта.
"Понтифик высоко оценил вклад Казахстана в укрепление согласия между представителями разных религий и подтвердил готовность Святого престола продолжать совместное сотрудничество", - сообщили в казахстанском сенате.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Папа римский встретился с духовными лидерами мусульманских общин Ливана
1 декабря, 21:14
 
В миреКазахстанМаулен АшимбаевКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала