Токаев пригласил папу римского посетить Казахстан
Токаев пригласил папу Римского совершить апостольский визит в Казахстан
АСТАНА, 11 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил папу Римского Льва XIV совершить апостольский визит в республику, приглашение передал во время аудиенции спикер сената Маулен Ашимбаев, сообщает в четверг пресс-служба верхней палаты казахстанского парламента.
"Спикер сената Маулен Ашимбаев
передал папе Римскому Льву XIV специальное послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
. Глава государства направил понтифику тёплые приветствия и официально пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в нашу страну", - говорится в сообщении.
В сенате добавили, что во время аудиенции Ашимбаев отметил неизменную поддержку Святого престола в продвижении мира и межрелигиозного диалога в Казахстане, а также рассказал о работе по реализации Астанинской декларации мира — от инициатив по климату до разработки этического кодекса развития искусственного интеллекта.
"Понтифик высоко оценил вклад Казахстана в укрепление согласия между представителями разных религий и подтвердил готовность Святого престола продолжать совместное сотрудничество", - сообщили в казахстанском сенате.