Минэнерго Казахстана рассказало о пробоине в причале КТК после атаки дронов

АЛМА-АТА, 11 дек - РИА Новости. Размеры пробоины в причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки украинских дронов составляют 3 на 2,5 метра, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
По данным пресс-службы КТК, в конце ноября один из трех выносных причалов (ВПУ-2) был значительно поврежден в результате атаки украинских беспилотников на нефтетерминал. Впоследствии консорциум сообщал РИА Новости, что осуществляет отгрузку нефти только с одного из трех выносных причальных устройств.
"Консорциум занимается восстановлением плавучести, как только восстановят плавучесть, будет понятно, подлежит он (причал - ред.) восстановлению или нет. Слишком большие были повреждения, пробоины 3 метра на 2,5 метра. Это очень большие повреждения", - заявил Аккенженов, отвечая на вопросы журналистов о масштабах ущерба при атаках Киева
на объект КТК.
Ранее в четверг сообщалось, что Каспийский трубопроводный консорциум планирует ввести в эксплуатацию одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ-3) до 15 декабря.
МИД Казахстана выразил протест в адрес Украины
в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК. Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям между Астаной
и Киевом.
Министерство энергетики республики, комментируя ситуацию, заявило, что для минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.
В среду оператор нефтепроводов Казахстана
"Казтрансойл
" сообщил, что согласовал переориентацию части экспортных потоков нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и частично в Китай
.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря
, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ
(через "Транснефть
"), Казахстан (через "Казмунайгаз
"), структуры Chevron
, "Лукойла
", ExxonMobil
, СП "Роснефти
" и Shell
.