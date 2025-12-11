Минэнерго Казахстана рассказало о пробоине в причале КТК после атаки дронов

АЛМА-АТА, 11 дек - РИА Новости. Размеры пробоины в причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки украинских дронов составляют 3 на 2,5 метра, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

По данным пресс-службы КТК, в конце ноября один из трех выносных причалов (ВПУ-2) был значительно поврежден в результате атаки украинских беспилотников на нефтетерминал. Впоследствии консорциум сообщал РИА Новости, что осуществляет отгрузку нефти только с одного из трех выносных причальных устройств.

"Консорциум занимается восстановлением плавучести, как только восстановят плавучесть, будет понятно, подлежит он (причал - ред.) восстановлению или нет. Слишком большие были повреждения, пробоины 3 метра на 2,5 метра. Это очень большие повреждения", - заявил Аккенженов, отвечая на вопросы журналистов о масштабах ущерба при атаках Киева на объект КТК.

Ранее в четверг сообщалось, что Каспийский трубопроводный консорциум планирует ввести в эксплуатацию одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ-3) до 15 декабря.

МИД Казахстана выразил протест в адрес Украины в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК. Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям между Астаной и Киевом.

Министерство энергетики республики, комментируя ситуацию, заявило, что для минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.

В среду оператор нефтепроводов Казахстана Казтрансойл " сообщил, что согласовал переориентацию части экспортных потоков нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и частично в Китай