Умерла основатель фонда "Доброта" Галина Яковлева

«

"Скончалась основатель благотворительного фонда "Доброта" Галина Ивановна Яковлева... Она пережила блокаду Ленинграда, терпела голод и холод, но выстояла и смогла сохранить в себе самые лучшие качества... У нее было несколько сотен подопечных, которым она на автомобиле созданного ею фонда "Доброта" привозила продукты, медикаменты и товары первой необходимости, дарила билеты в театры и музеи, поделки, сделанные своими руками", - говорится в сообщении на странице СК РФ в соцсети "ВКонтакте".