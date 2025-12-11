Рейтинг@Mail.ru
Умерла основатель фонда "Доброта" Галина Яковлева - РИА Новости, 11.12.2025
22:39 11.12.2025
Умерла основатель фонда "Доброта" Галина Яковлева
Умерла основатель фонда "Доброта" Галина Яковлева - РИА Новости, 11.12.2025
Умерла основатель фонда "Доброта" Галина Яковлева
Блокадница Галина Яковлева, основавшая благотворительный фонд "Доброта" и сама развозившая его подопечным продукты и товары первой необходимости, скончалась в... РИА Новости, 11.12.2025
россия
санкт-петербург
ленинград
следственный комитет россии (ск рф)
галина яковлева, основатель фонда "доброта"
россия
санкт-петербург
ленинград
россия, санкт-петербург, ленинград, следственный комитет россии (ск рф), галина яковлева, основатель фонда "доброта"
Россия, Санкт-Петербург, Ленинград, Следственный комитет России (СК РФ), Галина Яковлева, основатель фонда "Доброта"
Умерла основатель фонда "Доброта" Галина Яковлева

В Петербурге умерла блокадница Галина Яковлева, основавшая фонд "Доброта"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Блокадница Галина Яковлева, основавшая благотворительный фонд "Доброта" и сама развозившая его подопечным продукты и товары первой необходимости, скончалась в Санкт-Петербурге, сообщил Следственный комитет России.
«
"Скончалась основатель благотворительного фонда "Доброта" Галина Ивановна Яковлева... Она пережила блокаду Ленинграда, терпела голод и холод, но выстояла и смогла сохранить в себе самые лучшие качества... У нее было несколько сотен подопечных, которым она на автомобиле созданного ею фонда "Доброта" привозила продукты, медикаменты и товары первой необходимости, дарила билеты в театры и музеи, поделки, сделанные своими руками", - говорится в сообщении на странице СК РФ в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечается, офицеры Следственного комитета России всегда поддерживали Галину Ивановну и оказывали ей помощь в ее начинаниях. Для многих сотрудников ведомства она стала примером человеколюбия, самоотверженности, неисчерпаемого оптимизма и милосердия.
"Светлая память об этой невероятно сильной и великодушной женщине навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал", – добавили в ведомстве.
О дате прощания с Яковлевой пока не сообщается.
 
Россия Санкт-Петербург Ленинград Следственный комитет России (СК РФ) Галина Яковлева, основатель фонда "Доброта"
 
 
