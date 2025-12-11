https://ria.ru/20251211/gosduma-2061255834.html
Биометрию не должны использовать в онлайн-торговле табаком, заявили в ГД
госдума рф
справедливая россия
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Биометрия не должна использоваться при онлайн-продажах алкоголя и табака, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
"Биометрия не должна использоваться при продажах алкоголя и табака, потому что это создает проблемы безопасности, проблемы нашим детям… Если продавать алкоголь, табак и другие вредные вещества, энергетики и взрывчатку онлайн, то это просто приведет к сложностям в вопросах безопасности, об этом сказали в МВД", - отметил Гусев.
Парламентарий добавил, что биометрия фактически будет способствовать росту потребления алкоголя и табака. По словам депутата, в стране ещё есть нерешенные проблемы с устранением нелегальных каналов продажи алкоголя и табака, и применение биометрии усугубит ситуацию.
При этом Гусев подчеркнул, что биометрия полезна в борьбе с мошенниками, и ее можно использовать в других сферах, например - банковской.
"Пока мы не наведем порядок в оффлайне с продажей алкоголя, табака и других вредных веществ, нет смысла вводить биометрию даже на уровне эксперимента", - заключил парламентарий.