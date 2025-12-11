Рейтинг@Mail.ru
Биометрию не должны использовать в онлайн-торговле табаком, заявили в ГД - РИА Новости, 11.12.2025
00:40 11.12.2025
Биометрию не должны использовать в онлайн-торговле табаком, заявили в ГД
госдума рф, справедливая россия
Госдума РФ, Справедливая Россия
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Биометрия не должна использоваться при онлайн-продажах алкоголя и табака, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
"Биометрия не должна использоваться при продажах алкоголя и табака, потому что это создает проблемы безопасности, проблемы нашим детям… Если продавать алкоголь, табак и другие вредные вещества, энергетики и взрывчатку онлайн, то это просто приведет к сложностям в вопросах безопасности, об этом сказали в МВД", - отметил Гусев.
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Госдума отклонила проект об ужесточении продажи алкоголя и табака
16 октября, 14:03
Парламентарий добавил, что биометрия фактически будет способствовать росту потребления алкоголя и табака. По словам депутата, в стране ещё есть нерешенные проблемы с устранением нелегальных каналов продажи алкоголя и табака, и применение биометрии усугубит ситуацию.
При этом Гусев подчеркнул, что биометрия полезна в борьбе с мошенниками, и ее можно использовать в других сферах, например - банковской.
"Пока мы не наведем порядок в оффлайне с продажей алкоголя, табака и других вредных веществ, нет смысла вводить биометрию даже на уровне эксперимента", - заключил парламентарий.
Покупатель выбирает алкоголь магазине - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Госдуме отклонили проект о продаже алкоголя в лишь спецмагазинах
9 октября, 11:21
 
