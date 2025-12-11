Сенатора от Астраханской области удостоили звания Героя России

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Сенатор от Астраханской области Андрей Деркач в 2025 году удостоен звания Героя России, информация об этом Сенатор от Астраханской области Андрей Деркач в 2025 году удостоен звания Героя России, информация об этом размещена на странице законодателя на сайте Совфеда.

"Государственные награды: 2025 год - Герой Российской Федерации", - говорится на сайте Совфеда

Ранее на заседании палаты спикер Совфеда Валентина Матвиенко от имени сенаторов поздравила Героев России с памятной датой – Днем Героев Отечества, отметив, что ряд законодателей удостоены этого высокого звания.

Она подчеркнула, что среди сенаторов Российской Федерации есть Герои России, кавалеры боевых орденов, участники специальной военной операции.

Среди них Аргамаков Амыр Сергеевич, Бондарев Виктор Николаевич, Борисов Юрий Иванович, Воробьев Юрий Леонидович, Деркач Андрей Леонидович, Карелин Александр Александрович , Нимченко Юрий Петрович, Перминов Дмитрий Сергеевич и Кондратьев Алексей Владимирович.

Спикер СФ добавила, что это большая честь и гордость - работать с защитниками Отечества.

"Еще раз примите искренние наши поздравления с Днем Героя Отечества", - сказала политик.