Рейтинг@Mail.ru
Сенатора от Астраханской области удостоили звания Героя России - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/geroy-2061264875.html
Сенатора от Астраханской области удостоили звания Героя России
Сенатора от Астраханской области удостоили звания Героя России - РИА Новости, 11.12.2025
Сенатора от Астраханской области удостоили звания Героя России
Сенатор от Астраханской области Андрей Деркач в 2025 году удостоен звания Героя России, информация об этом размещена на странице законодателя на сайте Совфеда. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:25:00+03:00
2025-12-11T02:25:00+03:00
россия
андрей деркач
астраханская область
валентина матвиенко
александр александрович
совет федерации рф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817198033_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_6ea15724080893425df7056611d85d3c.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060835341.html
https://ria.ru/20251005/shkola-2046453855.html
россия
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817198033_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_eb035389b29fb9adf8e2de34fbb9c789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей деркач, астраханская область, валентина матвиенко, александр александрович, совет федерации рф, верховная рада украины
Россия, Андрей Деркач, Астраханская область, Валентина Матвиенко, Александр Александрович, Совет Федерации РФ, Верховная Рада Украины
Сенатора от Астраханской области удостоили звания Героя России

Сенатора от Астраханской области Деркача удостоили звания Героя России

CC BY-SA 4.0 / Petro Zhuravel / Народный депутат Андрей ДеркачАндрей Деркач
Андрей Деркач - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Petro Zhuravel / Народный депутат Андрей Деркач
Андрей Деркач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Сенатор от Астраханской области Андрей Деркач в 2025 году удостоен звания Героя России, информация об этом размещена на странице законодателя на сайте Совфеда.
"Государственные награды: 2025 год - Герой Российской Федерации", - говорится на сайте Совфеда.
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Герой России Чикунов попросил Путина беречь себя
9 декабря, 14:51
Экс-депутат Верховной рады Деркач до избрания в Совет Федерации занимал пост советника губернатора Астраханской области.
Ранее на заседании палаты спикер Совфеда Валентина Матвиенко от имени сенаторов поздравила Героев России с памятной датой – Днем Героев Отечества, отметив, что ряд законодателей удостоены этого высокого звания.
Она подчеркнула, что среди сенаторов Российской Федерации есть Герои России, кавалеры боевых орденов, участники специальной военной операции.
Среди них Аргамаков Амыр Сергеевич, Бондарев Виктор Николаевич, Борисов Юрий Иванович, Воробьев Юрий Леонидович, Деркач Андрей Леонидович, Карелин Александр Александрович, Нимченко Юрий Петрович, Перминов Дмитрий Сергеевич и Кондратьев Алексей Владимирович.
Спикер СФ добавила, что это большая честь и гордость - работать с защитниками Отечества.
"Еще раз примите искренние наши поздравления с Днем Героя Отечества", - сказала политик.
В свою очередь сенаторы поздравили с этой памятной датой председателя Совета Федерации, которой было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Герой России призвал вернуть в школы уроки НВП
5 октября, 07:51
 
РоссияАндрей ДеркачАстраханская областьВалентина МатвиенкоАлександр АлександровичСовет Федерации РФВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала