В Германии опасаются риторики Рютте о подготовке к крупной войне

БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Риторика генсека НАТО Марка Рютте о том, что странам альянса нужно быть готовы к масштабам войны, которые пережили деды и прадеды, опасна и неверно трактует историю, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.