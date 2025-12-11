Рейтинг@Mail.ru
В Германии опасаются риторики Рютте о подготовке к крупной войне - РИА Новости, 11.12.2025
23:47 11.12.2025
В Германии опасаются риторики Рютте о подготовке к крупной войне
В Германии опасаются риторики Рютте о подготовке к крупной войне - РИА Новости, 11.12.2025
В Германии опасаются риторики Рютте о подготовке к крупной войне
Риторика генсека НАТО Марка Рютте о том, что странам альянса нужно быть готовы к масштабам войны, которые пережили деды и прадеды, опасна и неверно трактует... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:47:00+03:00
2025-12-11T23:47:00+03:00
в мире
германия
бавария
марк рютте
севим дагделен
кайя каллас
вермахт
евросоюз
германия
бавария
в мире, германия, бавария, марк рютте, севим дагделен, кайя каллас, вермахт, евросоюз, нато
В мире, Германия, Бавария, Марк Рютте, Севим Дагделен, Кайя Каллас, Вермахт, Евросоюз, НАТО
В Германии опасаются риторики Рютте о подготовке к крупной войне

Дагделен считает, что НАТО во главе с Рютте обманывает себя, втягиваясь в войну

© AP Photo / Virginia MayoМарко Рютте
Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Марко Рютте. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Риторика генсека НАТО Марка Рютте о том, что странам альянса нужно быть готовы к масштабам войны, которые пережили деды и прадеды, опасна и неверно трактует историю, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"НАТО обманывает себя, втягиваясь в войну. "Россия вернула войну в Европу" и "мы - следующая цель России", утверждает генсек НАТО Марк Рютте в представительстве земли Бавария в Берлине. При этом забывается незаконная с точки зрения международного права война НАТО против Югославии/Сербии в 1999 году - в собственной рекламе военного блока она, разумеется, подавалась как "гуманитарная интервенция". Ключевой военный тезис Рютте на 2025 год: "Мы должны быть готовы к масштабам войны, которые пережили наши бабушки и дедушки и прабабушки с прадедушками. Это может коснуться каждого дома. Разрушения, массовые мобилизации, миллионы беженцев. Бесконечные страдания и огромные потери". Какое же это опаснейшее безумие!" - написала она в соцсети Х.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
Вчера, 08:56
По словам Дагделен, либо Марк Рютте переворачивает историю с ног на голову, как уже делала "возмутительная" глава дипломатии ЕС Кая Каллас, заявившая ранее, что "Россия за последние 100 лет напала на 19 стран", либо "он здесь подводит идеологическую базу под очередную наступательную войну в направлении Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда".
"Напоминание: разработанное как война на уничтожение нападение немецкого Вермахта ("наших бабушек и дедушек") на Советский Союз унесло жизни 27 миллионов человек. В итоге там было полностью разрушено более 1,7 тысячи городов и 70 тысяч деревень. Нам нужны миротворцы, а не новые поджигатели войны!" - заключила Дагделен.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в четверг призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими".
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Все, что осталось": слова Рютте о войне с Россией поразили журналиста
Вчера, 19:04
 
В миреГерманияБаварияМарк РюттеСевим ДагделенКайя КалласВермахтЕвросоюзНАТО
 
 
