Россиянин Худоян вышел в финал чемпионата мира по боксу
Россиянин Эдмонд Худоян вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
единоборства
чемпионат мира по боксу
iba
Единоборства, Чемпионат мира по боксу, IBA
