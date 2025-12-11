Рейтинг@Mail.ru
Россиянин Худоян вышел в финал чемпионата мира по боксу - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Единоборства
 
15:52 11.12.2025
Россиянин Худоян вышел в финал чемпионата мира по боксу
Россиянин Худоян вышел в финал чемпионата мира по боксу - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Россиянин Худоян вышел в финал чемпионата мира по боксу
Россиянин Эдмонд Худоян вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
чемпионат мира по боксу, iba
Единоборства, Чемпионат мира по боксу, IBA
Россиянин Худоян вышел в финал чемпионата мира по боксу

Россиянин Худоян вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 48 кг

ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости. Россиянин Эдмонд Худоян вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.
В поединке в весовой категории до 48 кг россиянин одолел казахстанца Темиртаса Жусупова.
Финальные поединки чемпионата мира по боксу среди мужчин состоятся 13 декабря.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.
Действующая чемпионка мира по боксу Меденова победила на чемпионате России
5 декабря, 23:03
 
Единоборства
 
