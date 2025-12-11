Рейтинг@Mail.ru
СМИ: президент Эстонии написал странный пост
01:29 11.12.2025 (обновлено: 02:19 11.12.2025)
СМИ: президент Эстонии написал странный пост
Президент Эстонии Алар Карис признался, что устал от глупцов, такой пост он оставил в своем личном закрытом аккаунте в соцсетях, сообщает ERR. РИА Новости, 11.12.2025
ЕRR: президент Эстонии Карис заявил, что больше не слушает глупцов

Президент Эстонии Алар Карис
Президент Эстонии Алар Карис - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Президент Эстонии Алар Карис. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признался, что устал от глупцов, такой пост он оставил в своем личном закрытом аккаунте в соцсетях, сообщает ERR.
"Президент Алар Карис написал в своем личном аккаунте в социальных сетях, что больше не может терпеть чрезмерные требования, предъявляемые глупцами", — говорится в материале.
Советник президента по связям с общественностью Ханнес Гамбург подтвердил, что этот пост написал лично Карис в личном аккаунте, а не на официальной президентской странице в социальных сетях.
"В офисе отказались уточнять, кого именно президент имел в виду под "глупыми людьми"", — отмечается в материале.
По данным источника издания, заявление Кариса было связано с отставкой посла Эстонии в Казахстане Яапа Оры. Ранее дипломат раскритиковал речь президента Эстоании про Украину во время его визита в Астану. Оре предложил смягчить акценты в речи, чтобы сделать обсуждение более конструктивным.
