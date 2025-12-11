СМИ: президент Эстонии написал странный пост

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признался, что устал от глупцов, такой пост он оставил в своем личном закрытом аккаунте в соцсетях, сообщает ERR.

"Президент Алар Карис написал в своем личном аккаунте в социальных сетях, что больше не может терпеть чрезмерные требования, предъявляемые глупцами", — говорится в материале.

Советник президента по связям с общественностью Ханнес Гамбург подтвердил, что этот пост написал лично Карис в личном аккаунте, а не на официальной президентской странице в социальных сетях.

"В офисе отказались уточнять, кого именно президент имел в виду под "глупыми людьми"", — отмечается в материале.