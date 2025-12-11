ЕС не будет использовать российские активы без согласия Бельгии, пишут СМИ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ЕС вряд ли будет использовать замороженные активы РФ для кредита Киеву без согласия Бельгии, где хранится большая их часть, пишет издание EUObserver со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
По данным издания, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила комплексное правовое решение, состоящее из шести правовых положений и поправок к ним. Отмечается, что решение по четырем из них должно быть принято квалифицированным большинством голосов, по другим двум - единогласно в Совете ЕС, в то время как для некоторых также требуется одобрение Европейского парламента. По словам дипломатов, посол Бельгии в ЕС, в свою очередь, во вторник внес поправки к проектам фон дер Ляйен.
"Однако несмотря на все юридические тонкости гибридного предложения комиссии, сочетающего принятия решения квалифицированным большинством и единогласным мнением, Бельгия фактически обладает политическим вето на ... кредит (Украине - ред.) из-за масштабов участия Euroclear", - пишет издание со ссылкой на дипломата.
По его словам, "никто не станет этого делать против (воли - ред.) Бельгии".
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.