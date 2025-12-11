Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о повестке встречи Эрдогана и Путина в Ашхабаде - РИА Новости, 11.12.2025
17:47 11.12.2025
Источник рассказал о повестке встречи Эрдогана и Путина в Ашхабаде
Источник рассказал о повестке встречи Эрдогана и Путина в Ашхабаде - РИА Новости, 11.12.2025
Источник рассказал о повестке встречи Эрдогана и Путина в Ашхабаде
Повестка планируемой встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Ашхабаде будет широкой и охватит все ключевые... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:47:00+03:00
2025-12-11T17:47:00+03:00
в мире
ашхабад
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
ашхабад
турция
россия
РИА Новости
в мире, ашхабад, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
В мире, Ашхабад, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Источник рассказал о повестке встречи Эрдогана и Путина в Ашхабаде

Повестка встречи Путина и Эрдогана в Ашхабаде будет широкой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Повестка планируемой встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Ашхабаде будет широкой и охватит все ключевые направления двусторонних отношений, сообщил РИА Новости турецкий источник.
Путин 11–12 декабря посетит Ашхабад для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. На полях мероприятия глава российского государства проведёт ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча Путина и Эрдогана также запланирована.
"Повестка будет широкой по всем направлениям — двусторонние отношения, экономика, энергетика, туризм", — заявил собеседник агентства.
Источник добавил, что в случае затрагивания вопроса украинского урегулирования Анкара на высшем уровне подтвердит готовность выступить посредником и оказать необходимые содействующие услуги.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Путин в Ашхабаде проведет несколько двусторонних встреч
10 декабря, 13:01
 
В миреАшхабадТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
