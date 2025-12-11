Источник рассказал о повестке встречи Эрдогана и Путина в Ашхабаде

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Повестка планируемой встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Ашхабаде будет широкой и охватит все ключевые направления двусторонних отношений, сообщил РИА Новости турецкий источник.
Путин 11–12 декабря посетит Ашхабад для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. На полях мероприятия глава российского государства проведёт ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча Путина и Эрдогана также запланирована.
"Повестка будет широкой по всем направлениям — двусторонние отношения, экономика, энергетика, туризм", — заявил собеседник агентства.
Источник добавил, что в случае затрагивания вопроса украинского урегулирования Анкара на высшем уровне подтвердит готовность выступить посредником и оказать необходимые содействующие услуги.
