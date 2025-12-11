Источник рассказал о повестке встречи Эрдогана и Путина в Ашхабаде

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Повестка планируемой встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Ашхабаде будет широкой и охватит все ключевые направления двусторонних отношений, сообщил РИА Новости турецкий источник.