ЕК не прокомментировала слова Вучича о послании из Москвы
ЕК не прокомментировала слова Вучича о послании из Москвы - РИА Новости, 11.12.2025
ЕК не прокомментировала слова Вучича о послании из Москвы
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила на брифинге в Брюсселе, что не может комментировать слова президента Сербии Александра Вучича о послании из... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:42:00+03:00
2025-12-11T15:42:00+03:00
2025-12-11T17:04:00+03:00
ЕК не прокомментировала слова Вучича о послании из Москвы
ЕК отказалась комментировать слова Вучича фон дер Ляйен о послании из Москвы
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила на брифинге в Брюсселе, что не может комментировать слова президента Сербии Александра Вучича о послании из Москвы, произнесённые во время его встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой.
Президент Сербии Александр Вучич при включённом микрофоне во время фотографирования с главой ЕК и председателем Евросовета заявил, что получил послание из Москвы, после чего фон дер Ляйен прервала его и сменила тему.
"Я ничего не могу сказать по поводу этого эпизода, который вы услышали от президента Сербии", - ответила Пиньо на просьбу пояснить, что имелось в виду.