ЕК не прокомментировала слова Вучича о послании из Москвы
15:42 11.12.2025 (обновлено: 17:04 11.12.2025)
ЕК не прокомментировала слова Вучича о послании из Москвы
в мире
москва
сербия
брюссель
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
евросовет
европейский совет
москва
сербия
брюссель
в мире, москва, сербия, брюссель, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, евросовет, европейский совет, еврокомиссия, александр вучич
В мире, Москва, Сербия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Евросовет, Европейский совет, Еврокомиссия, Александр Вучич
ЕК не прокомментировала слова Вучича о послании из Москвы

© Getty Images / Anadolu/Dursun AydemirПрезидент Сербии Александр Вучич, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта во время встречи в Брюсселе. 11 декабря 2025
Президент Сербии Александр Вучич, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта во время встречи в Брюсселе. 11 декабря 2025
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила на брифинге в Брюсселе, что не может комментировать слова президента Сербии Александра Вучича о послании из Москвы, произнесённые во время его встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой.
Президент Сербии Александр Вучич при включённом микрофоне во время фотографирования с главой ЕК и председателем Евросовета заявил, что получил послание из Москвы, после чего фон дер Ляйен прервала его и сменила тему.
"Я ничего не могу сказать по поводу этого эпизода, который вы услышали от президента Сербии", - ответила Пиньо на просьбу пояснить, что имелось в виду.
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
Вчера, 08:56
 
В миреМоскваСербияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаЕвросоветЕвропейский советЕврокомиссияАлександр Вучич
 
 
