ЕАЭС освободил от пошлин ввоз электромобилей в ряд стран

МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Межправсовет ЕАЭС освободил от пошлин ввоз электромобилей в Армению, Белоруссию и Киргизию в 2026 году, сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
"На заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств стран Евразийского экономического союза договорились предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в ряд государств-членов в 2026 году. Решение касается "чистых электричек" (код 8703 80 000 3 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимых в Беларусь в количестве 20 тысяч штук, а также "чистых электричек" и "последовательных гибридов" (код 8703 80 000 5 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимых в Армению в количестве 15 тысяч штук и в Кыргызстан в количестве 15 тысяч штук", - говорится в сообщении на сайте ЕЭК.
Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Армении, Белоруссии и Киргизии. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Казахстане или России. В случае с "последовательными гибридами" запрет также касается передачи прав лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Белоруссии, сообщила ЕЭК.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что мера таможенно-тарифного регулирования в предыдущие годы действия продемонстрировала положительный эффект. "Ожидаем, что она и дальше будет способствовать формированию рынка электромобилей и развитию зарядной инфраструктуры, а также увеличению доли экологически чистого транспорта на территории Евразийского экономического союза", - цитирует сайт ЕЭК словам Слепнева.
Заседание межправсовета ЕАЭС прошло в Москве под председательством премьер-министра Белоруссии Александра Турчина. В 2025 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Белоруссия.