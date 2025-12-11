Рейтинг@Mail.ru
ЕАЭС освободил от пошлин ввоз электромобилей в ряд стран - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/eaes-2061539134.html
ЕАЭС освободил от пошлин ввоз электромобилей в ряд стран
ЕАЭС освободил от пошлин ввоз электромобилей в ряд стран - РИА Новости, 11.12.2025
ЕАЭС освободил от пошлин ввоз электромобилей в ряд стран
Межправсовет ЕАЭС освободил от пошлин ввоз электромобилей в Армению, Белоруссию и Киргизию в 2026 году, сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:34:00+03:00
2025-12-11T23:34:00+03:00
белоруссия
армения
андрей слепнев
александр турчинов
киргизия
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001882325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73309517d62df9576b13327ef9f402bd.jpg
https://ria.ru/20251208/rossija-2060486339.html
https://ria.ru/20251211/eaes-2061493034.html
белоруссия
армения
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001882325_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76d201132878eaf96953fec580cee7c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, армения, андрей слепнев, александр турчинов, киргизия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, авто
Белоруссия, Армения, Андрей Слепнев, Александр Турчинов, Киргизия, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Авто
ЕАЭС освободил от пошлин ввоз электромобилей в ряд стран

ЕАЭС освободил от пошлин ввоз электромобилей в Армению, Белоруссию и Киргизию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭлекромобили заряжаются
Элекромобили заряжаются - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Элекромобили заряжаются. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Межправсовет ЕАЭС освободил от пошлин ввоз электромобилей в Армению, Белоруссию и Киргизию в 2026 году, сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
"На заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств стран Евразийского экономического союза договорились предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в ряд государств-членов в 2026 году. Решение касается "чистых электричек" (код 8703 80 000 3 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимых в Беларусь в количестве 20 тысяч штук, а также "чистых электричек" и "последовательных гибридов" (код 8703 80 000 5 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимых в Армению в количестве 15 тысяч штук и в Кыргызстан в количестве 15 тысяч штук", - говорится в сообщении на сайте ЕЭК.
Зарядная станция для электромобилей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В России предложили расширить льготы для покупателей электромобилей
8 декабря, 07:28
Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Армении, Белоруссии и Киргизии. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Казахстане или России. В случае с "последовательными гибридами" запрет также касается передачи прав лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Белоруссии, сообщила ЕЭК.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что мера таможенно-тарифного регулирования в предыдущие годы действия продемонстрировала положительный эффект. "Ожидаем, что она и дальше будет способствовать формированию рынка электромобилей и развитию зарядной инфраструктуры, а также увеличению доли экологически чистого транспорта на территории Евразийского экономического союза", - цитирует сайт ЕЭК словам Слепнева.
Заседание межправсовета ЕАЭС прошло в Москве под председательством премьер-министра Белоруссии Александра Турчина. В 2025 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Белоруссия.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Оверчук
Вчера, 18:28
 
БелоруссияАрменияАндрей СлепневАлександр ТурчиновКиргизияЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала