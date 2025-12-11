https://ria.ru/20251211/eaes-2061501738.html
В Шымкенте пройдет очередное заседание межправсовета ЕАЭС
В Шымкенте пройдет очередное заседание межправсовета ЕАЭС - РИА Новости, 11.12.2025
В Шымкенте пройдет очередное заседание межправсовета ЕАЭС
Очередное заседание межправсовета ЕАЭС состоится 26-27 марта 2026 г в казахстанском Шымкенте, сообщил премьер Казахстана Олжас Бектенов на заседании...
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Очередное заседание межправсовета ЕАЭС состоится 26-27 марта 2026 г в казахстанском Шымкенте, сообщил премьер Казахстана Олжас Бектенов на заседании межправительственного совета ЕАЭС.
"Пользуясь случаем, хочу пригласить вас 26-27 марта 2026 года в город Шымкент на ежегодные мероприятия, очередное заседание Евразийского межправительственного совета и ставший уже традиционным цифровой форум", - сказал Бектенов.
Заседание межправсовета ЕАЭС в расширенном составе проходит в Москве. В ходе мероприятия главы правительств стран Союза рассмотрят вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ. Особое внимание будет уделено функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.