18:52 11.12.2025
В Шымкенте пройдет очередное заседание межправсовета ЕАЭС
в мире, шымкент, казахстан, москва, олжас бектенов, евразийский экономический союз
В мире, Шымкент, Казахстан, Москва, Олжас Бектенов, Евразийский экономический союз
В Шымкенте пройдет очередное заседание межправсовета ЕАЭС

Очередное заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в марте 2026 года в Шымкенте

Флаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Очередное заседание межправсовета ЕАЭС состоится 26-27 марта 2026 г в казахстанском Шымкенте, сообщил премьер Казахстана Олжас Бектенов на заседании межправительственного совета ЕАЭС.
"Пользуясь случаем, хочу пригласить вас 26-27 марта 2026 года в город Шымкент на ежегодные мероприятия, очередное заседание Евразийского межправительственного совета и ставший уже традиционным цифровой форум", - сказал Бектенов.
Заседание межправсовета ЕАЭС в расширенном составе проходит в Москве. В ходе мероприятия главы правительств стран Союза рассмотрят вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ. Особое внимание будет уделено функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
Председатель правительства Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Мишустин оценил итоги ЕАЭС по ключевым показателям в 2025 году
В миреШымкентКазахстанМоскваОлжас БектеновЕвразийский экономический союз
 
 
