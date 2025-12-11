В Шымкенте пройдет очередное заседание межправсовета ЕАЭС

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Очередное заседание межправсовета ЕАЭС состоится 26-27 марта 2026 г в казахстанском Шымкенте, сообщил премьер Казахстана Олжас Бектенов на заседании межправительственного совета ЕАЭС.

"Пользуясь случаем, хочу пригласить вас 26-27 марта 2026 года в город Шымкент на ежегодные мероприятия, очередное заседание Евразийского межправительственного совета и ставший уже традиционным цифровой форум", - сказал Бектенов.