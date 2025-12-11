Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом заседания Евразийского межправительственного совета в Москве. 11 декабря 2025

Пашинян прибыл на межправсовет ЕАЭС в Москве

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на заседание Евразийского межправительственного совета в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

В числе участников заседания в узком составе также премьер РФ Михаил Мишустин, премьер Белоруссии Александр Турчин, премьер Казахстана Олжас Бектенов, премьер Киргизии Адылбек Касымалиев, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

Перед началом мероприятия Мишустин встретил Пашянина в здании российского правительства и сделал с ним общее фото.

В ходе мероприятия главы правительств стран Союза рассмотрят вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ. Особое внимание будет уделено функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.