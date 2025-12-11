https://ria.ru/20251211/eaes-2061380341.html
Пашинян прибыл на межправсовет ЕАЭС в Москве
Пашинян прибыл на межправсовет ЕАЭС в Москве - РИА Новости, 11.12.2025
Пашинян прибыл на межправсовет ЕАЭС в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на заседание Евразийского межправительственного совета в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на заседание Евразийского межправительственного совета в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В числе участников заседания в узком составе также премьер РФ Михаил Мишустин, премьер Белоруссии Александр Турчин, премьер Казахстана Олжас Бектенов, премьер Киргизии Адылбек Касымалиев, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Перед началом мероприятия Мишустин встретил Пашянина в здании российского правительства и сделал с ним общее фото.
В ходе мероприятия главы правительств стран Союза рассмотрят вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ. Особое внимание будет уделено функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
Ранее пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что его самолет не смог приземлиться в Москве ночью из-за временного закрытия воздушного пространства и был отправлен в аэропорт Санкт-Петербурга.