Лавров назвал Джонсона непричесанным политическим деятелем

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров иронично назвал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона "непричесанным политическим деятелем".
В ходе исторической справки об истоках конфликта на Украине во время посольского "круглого стола" по украинскому урегулированию Лавров напомнил о роли Джонсона в саботировании мирного урегулирования боевых действий. Министр подчеркнул, что Москва после начала спецоперации согласилась на контакты с киевскими властями в Белоруссии.
"И этот диалог был прерван не по нашей вине. Здесь подрывную, не знаю, как еще назвать, очень неблагоприятную роль сыграло руководство Британии и лично тогдашний премьер Борис Джонсон, который в апреле 2022 года приказал Зеленскому отказаться от предложения, предложенного самим Киевом, и уже парафированного плана урегулирования, и сказал, что украинцы должны воевать до последнего. Все это в иллюзорной надежде дождаться обрушения экономики России. Именно такой был расчет этого непричесанного политического деятеля", - сказал Лавров.
Российский МИД неоднократно указывал на то, что именно Лондон сорвал в апреле 2022 года переговоры между Россией и Украиной, направив Джонсона на Украину. Тот смог убедить Зеленского выйти из мирного процесса, причем договоренности на тот момент были уже практически зафиксированы. Однако, как ранее заявляла официальный представитель ведомства Мария Захарова, Джонсону удалось "в ручном режиме" решить этот вопрос.