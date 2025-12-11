Лавров назвал Джонсона непричесанным политическим деятелем

Рейтинг@Mail.ru
11:56 11.12.2025 (обновлено: 12:26 11.12.2025)
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров иронично назвал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона "непричесанным политическим деятелем".
в мире
украина
россия
великобритания
борис джонсон
сергей лавров
мария захарова
в мире, украина, россия, великобритания, борис джонсон, сергей лавров, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Борис Джонсон, Сергей Лавров, Мария Захарова
© AP Photo / Alberto PezzaliБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров иронично назвал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона "непричесанным политическим деятелем".
В ходе исторической справки об истоках конфликта на Украине во время посольского "круглого стола" по украинскому урегулированию Лавров напомнил о роли Джонсона в саботировании мирного урегулирования боевых действий. Министр подчеркнул, что Москва после начала спецоперации согласилась на контакты с киевскими властями в Белоруссии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В переговорах с США по Украине устранены все недопонимания, заявил Лавров
Вчера, 11:45
"И этот диалог был прерван не по нашей вине. Здесь подрывную, не знаю, как еще назвать, очень неблагоприятную роль сыграло руководство Британии и лично тогдашний премьер Борис Джонсон, который в апреле 2022 года приказал Зеленскому отказаться от предложения, предложенного самим Киевом, и уже парафированного плана урегулирования, и сказал, что украинцы должны воевать до последнего. Все это в иллюзорной надежде дождаться обрушения экономики России. Именно такой был расчет этого непричесанного политического деятеля", - сказал Лавров.
Российский МИД неоднократно указывал на то, что именно Лондон сорвал в апреле 2022 года переговоры между Россией и Украиной, направив Джонсона на Украину. Тот смог убедить Зеленского выйти из мирного процесса, причем договоренности на тот момент были уже практически зафиксированы. Однако, как ранее заявляла официальный представитель ведомства Мария Захарова, Джонсону удалось "в ручном режиме" решить этот вопрос.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров назвал затягивание конфликта вопросом выживания для Зеленского
Вчера, 11:44
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияБорис ДжонсонСергей ЛавровМария Захарова
 
 
