Взрыв газа под Волгоградом произошел в пустой квартире

ВОЛГОГРАД, 11 дек – РИА Новости. В квартире, где произошел взрыв газа под Волгограда, никто не проживал, хлопок раздался, когда соседи открыли дверь своим ключом, они среди пострадавших, сообщает пресс-служба СУСКР по региону.

"По предварительным данным, в квартире, где произошёл хлопок, на момент происшествия никто не проживал. Среди пострадавших — соседи, которые открыли помещение запасным ключом, после чего и произошёл резкий выброс газа", - говорится в сообщении ведомства.