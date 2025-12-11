Рейтинг@Mail.ru
Взрыв газа под Волгоградом произошел в пустой квартире
16:50 11.12.2025 (обновлено: 17:03 11.12.2025)
Взрыв газа под Волгоградом произошел в пустой квартире
Взрыв газа под Волгоградом произошел в пустой квартире - РИА Новости, 11.12.2025
Взрыв газа под Волгоградом произошел в пустой квартире
В квартире, где произошел взрыв газа под Волгограда, никто не проживал, хлопок раздался, когда соседи открыли дверь своим ключом, они среди пострадавших,... РИА Новости, 11.12.2025
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
взрыв газа в волгоградской области
происшествия
россия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф), волгоград, взрыв газа в волгоградской области, происшествия, россия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Следственный комитет России (СК РФ), Волгоград, Взрыв газа в Волгоградской области, Происшествия, Россия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв газа под Волгоградом произошел в пустой квартире

В квартире под Волгоградом, где взорвался газ, пострадали только соседи

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области
Последствия взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ВОЛГОГРАД, 11 дек – РИА Новости. В квартире, где произошел взрыв газа под Волгограда, никто не проживал, хлопок раздался, когда соседи открыли дверь своим ключом, они среди пострадавших, сообщает пресс-служба СУСКР по региону.
"По предварительным данным, в квартире, где произошёл хлопок, на момент происшествия никто не проживал. Среди пострадавших — соседи, которые открыли помещение запасным ключом, после чего и произошёл резкий выброс газа", - говорится в сообщении ведомства.
МЧС РФ в четверг сообщило, что при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное разрушение на четвертом этаже на площади 90 квадратных метров. По данным властей, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
Сотрудники МЧС России на месте взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Из-под завалов после взрыва в Волгоградской области спасли человека
Следственный комитет России (СК РФ)ВолгоградВзрыв газа в Волгоградской областиПроисшествияРоссияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
