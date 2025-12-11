https://ria.ru/20251211/chs-2061437965.html
Взрыв газа под Волгоградом произошел в пустой квартире
Взрыв газа под Волгоградом произошел в пустой квартире - РИА Новости, 11.12.2025
Взрыв газа под Волгоградом произошел в пустой квартире
В квартире, где произошел взрыв газа под Волгограда, никто не проживал, хлопок раздался, когда соседи открыли дверь своим ключом, они среди пострадавших,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:50:00+03:00
2025-12-11T16:50:00+03:00
2025-12-11T17:03:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
взрыв газа в волгоградской области
происшествия
россия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061422441_0:215:960:755_1920x0_80_0_0_2cb4a715ed1a175cffc630380b76512f.jpg
https://ria.ru/20251211/vzryv-2061419529.html
волгоград
россия
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061422441_0:197:960:917_1920x0_80_0_0_3e88810f8b156a2d4fc53fb6559583f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), волгоград, взрыв газа в волгоградской области, происшествия, россия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Следственный комитет России (СК РФ), Волгоград, Взрыв газа в Волгоградской области, Происшествия, Россия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв газа под Волгоградом произошел в пустой квартире
В квартире под Волгоградом, где взорвался газ, пострадали только соседи