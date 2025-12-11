https://ria.ru/20251211/chp-2061437692.html
После взрыва под Волгоградом возбудили уголовное дело
После взрыва под Волгоградом возбудили уголовное дело - РИА Новости, 11.12.2025
После взрыва под Волгоградом возбудили уголовное дело
СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после взрыва газа в Петровом Вале Волгоградской области, сообщает... РИА Новости, 11.12.2025
После взрыва под Волгоградом возбудили уголовное дело
После взрыва в Петровом Вале возбудили уголовное дело