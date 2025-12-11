Рейтинг@Mail.ru
После взрыва под Волгоградом возбудили уголовное дело
16:49 11.12.2025 (обновлено: 17:10 11.12.2025)
После взрыва под Волгоградом возбудили уголовное дело
После взрыва под Волгоградом возбудили уголовное дело - РИА Новости, 11.12.2025
После взрыва под Волгоградом возбудили уголовное дело
СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после взрыва газа в Петровом Вале Волгоградской области, сообщает... РИА Новости, 11.12.2025
волгоград, взрыв газа в волгоградской области
Волгоград, Взрыв газа в Волгоградской области
После взрыва под Волгоградом возбудили уголовное дело

После взрыва в Петровом Вале возбудили уголовное дело

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области
Последствия взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 11 дек – РИА Новости. СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после взрыва газа в Петровом Вале Волгоградской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
МЧС РФ в четверг сообщило, что при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное разрушение на четвертом этаже на площади 90 квадратных метров. По данным властей, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
"Следственным отделом по городу Камышину следственного управления СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СК.
Сотрудники МЧС России проводят спасательные работы и разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Слесаря ждет суд по делу о гибели пяти человек при взрыве газа в Черкесске
1 декабря, 15:16
 
ВолгоградВзрыв газа в Волгоградской области
 
 
