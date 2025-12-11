https://ria.ru/20251211/chp-2061416303.html
При ЧП с газовым оборудованием под Волгоградом пострадали четыре человека
Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при ЧП с газовым оборудованием в квартире в Петров Вале Волгоградской области, сообщает администрация региона. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:55:00+03:00
2025-12-11T15:55:00+03:00
2025-12-11T16:06:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
волгоград
волгоградская область
При ЧП с газовым оборудованием в Петровом Вале пострадали четыре человека