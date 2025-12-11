При ЧП с газовым оборудованием под Волгоградом пострадали четыре человека

"По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования. По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших: трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь: все доставляются в медучреждения города Камышин", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.