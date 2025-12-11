Рейтинг@Mail.ru
В Институте археологии Крыма раскритиковали задержание Бутягина - РИА Новости, 11.12.2025
17:01 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/butyagin-2061443429.html
В Институте археологии Крыма раскритиковали задержание Бутягина
В Институте археологии Крыма раскритиковали задержание Бутягина - РИА Новости, 11.12.2025
В Институте археологии Крыма раскритиковали задержание Бутягина
Задержание в Польше российского ученого Александра Бутягина за проведение археологических раскопок в Крыму является репрессиями и правовым произволом, заявил... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:01:00+03:00
2025-12-11T17:01:00+03:00
республика крым
украина
польша
александр бутягин
российская академия наук
республика крым
украина
польша
республика крым, украина, польша, александр бутягин, российская академия наук
Республика Крым, Украина, Польша, Александр Бутягин, Российская академия наук
В Институте археологии Крыма раскритиковали задержание Бутягина

РИА Новости: крымские археологи назвали задержание Бутягина правовым произволом

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Задержание в Польше российского ученого Александра Бутягина за проведение археологических раскопок в Крыму является репрессиями и правовым произволом, заявил РИА Новости директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.
Ранее сообщалось о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в Окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до 10 лет лишения свободы.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Польский прокурор признал ученые заслуги задержанного россиянина
Вчера, 15:57
"Предъявлять какие-то претензии Александру Михайловичу просто бессмысленно. Это абсолютно сфабрикованное политическое дело, которое не имеет ничего общего не только с наукой, но и нормальным человеческим общением ученых из разных стран. Мы имеем дело с настоящим правовым произволом и репрессиями", - сказал Майко.
По его словам, Бутягин один из самых известных специалистов в России и за ее пределами, которые занимаются изучением античных памятников в Крыму.
"Александр Михайлович всегда проводил раскопки грамотно, а все находки сдавались в музейных фонд Крыма. Претензии к нему со стороны Украины могут быть только политически мотивированные", - уверен Майко.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж указано, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Песков прокомментировал задержание российского ученого в Польше
Вчера, 14:08
 
Республика КрымУкраинаПольшаАлександр БутягинРоссийская академия наук
 
 
