В Институте археологии Крыма раскритиковали задержание Бутягина
В Институте археологии Крыма раскритиковали задержание Бутягина
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Задержание в Польше российского ученого Александра Бутягина за проведение археологических раскопок в Крыму является репрессиями и правовым произволом, заявил РИА Новости директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.
Ранее сообщалось о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина
по запросу Украины
якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Как сообщили РИА Новости в Окружной прокуратуре Варшавы
, Бутягину на Украине может грозить до 10 лет лишения свободы.
"Предъявлять какие-то претензии Александру Михайловичу просто бессмысленно. Это абсолютно сфабрикованное политическое дело, которое не имеет ничего общего не только с наукой, но и нормальным человеческим общением ученых из разных стран. Мы имеем дело с настоящим правовым произволом и репрессиями", - сказал Майко.
По его словам, Бутягин один из самых известных специалистов в России
и за ее пределами, которые занимаются изучением античных памятников в Крыму.
"Александр Михайлович всегда проводил раскопки грамотно, а все находки сдавались в музейных фонд Крыма. Претензии к нему со стороны Украины могут быть только политически мотивированные", - уверен Майко.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж указано, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.