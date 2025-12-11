https://ria.ru/20251211/bolezn-2061261819.html
Названа распространенная болезнь, повышающая риск инфаркта и инсульта
Названа распространенная болезнь, повышающая риск инфаркта и инсульта - РИА Новости, 11.12.2025
Названа распространенная болезнь, повышающая риск инфаркта и инсульта
Сахарный диабет в два-четыре раза повышает риск инфаркта и инсульта, увеличивается частота неблагоприятных исходов, рассказала РИА Новости член-корреспондент... РИА Новости, 11.12.2025
Названа распространенная болезнь, повышающая риск инфаркта и инсульта
РИА Новости: сахарный диабет повышает риск инфаркта и инсульта
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сахарный диабет в два-четыре раза повышает риск инфаркта и инсульта, увеличивается частота неблагоприятных исходов, рассказала РИА Новости член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского университета Нина Петунина.
Она отметила, что значительная часть населения земного шара метаболически нездорова, и это приводит к серьезным последствиям.
"Ожирение ассоциировано с многократным повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний легких, опорно-двигательного аппарата, онкологических заболеваний, нарушений репродуктивного здоровья. Сам сахарный диабет в два-четыре раза повышает риск инфаркта, инсульта, увеличивается частота повторных событий и неблагоприятных исходов", - сказала Петунина.
Как уточнили в Сеченовском университете, в мире около миллиарда людей страдают ожирением и 600 миллионов - сахарным диабетом второго типа. В России
40−45 миллионов людей с ожирением и 10−12 миллионов с диабетом.