01:57 11.12.2025
Названа распространенная болезнь, повышающая риск инфаркта и инсульта
Названа распространенная болезнь, повышающая риск инфаркта и инсульта
здоровье - общество, россия, российская академия наук
Названа распространенная болезнь, повышающая риск инфаркта и инсульта

Прием у врача
Прием у врача
© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сахарный диабет в два-четыре раза повышает риск инфаркта и инсульта, увеличивается частота неблагоприятных исходов, рассказала РИА Новости член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского университета Нина Петунина.
Она отметила, что значительная часть населения земного шара метаболически нездорова, и это приводит к серьезным последствиям.
"Ожирение ассоциировано с многократным повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний легких, опорно-двигательного аппарата, онкологических заболеваний, нарушений репродуктивного здоровья. Сам сахарный диабет в два-четыре раза повышает риск инфаркта, инсульта, увеличивается частота повторных событий и неблагоприятных исходов", - сказала Петунина.
Как уточнили в Сеченовском университете, в мире около миллиарда людей страдают ожирением и 600 миллионов - сахарным диабетом второго типа. В России 40−45 миллионов людей с ожирением и 10−12 миллионов с диабетом.
