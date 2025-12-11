Названа распространенная болезнь, повышающая риск инфаркта и инсульта

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сахарный диабет в два-четыре раза повышает риск инфаркта и инсульта, увеличивается частота неблагоприятных исходов, рассказала РИА Новости член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского университета Нина Петунина.

Она отметила, что значительная часть населения земного шара метаболически нездорова, и это приводит к серьезным последствиям.

"Ожирение ассоциировано с многократным повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний легких, опорно-двигательного аппарата, онкологических заболеваний, нарушений репродуктивного здоровья. Сам сахарный диабет в два-четыре раза повышает риск инфаркта, инсульта, увеличивается частота повторных событий и неблагоприятных исходов", - сказала Петунина.