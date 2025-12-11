Рейтинг@Mail.ru
Россиянин Батлаев вышел в финал чемпионата мира по боксу
Единоборства
 
21:31 11.12.2025
Россиянин Батлаев вышел в финал чемпионата мира по боксу
Россиянин Баир Батлаев вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
спорт, бокс, замбия, дубай, iba, чемпионат мира по боксу
Единоборства, Спорт, Бокс, Замбия, Дубай, IBA, Чемпионат мира по боксу
Баир Батлаев
Баир Батлаев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Федерация бокса России
Баир Батлаев. Архивное фото
ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости. Россиянин Баир Батлаев вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.
В полуфинале в весовой категории до 51 кг он победил Патрика Чиньембу из Замбии.
Финальные поединки состоятся 13 декабря.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель в каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.
Шарабутдин Атаев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Атаев прокомментировал отсутствие американцев на ЧМ
Вчера, 18:23
 
Единоборства
 
