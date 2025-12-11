https://ria.ru/20251211/boks-2061525873.html
Россиянин Батлаев вышел в финал чемпионата мира по боксу
Россиянин Батлаев вышел в финал чемпионата мира по боксу - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Россиянин Батлаев вышел в финал чемпионата мира по боксу
Россиянин Баир Батлаев вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T21:31:00+03:00
2025-12-11T21:31:00+03:00
2025-12-11T21:31:00+03:00
единоборства
спорт
бокс
замбия
дубай
iba
чемпионат мира по боксу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061525435_0:75:917:590_1920x0_80_0_0_edd79b77a1526528ebeb651c4244156c.jpg
/20251211/boks-2061491548.html
замбия
дубай
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061525435_0:0:917:687_1920x0_80_0_0_f3d2a1a9838a300cb69d7a94788bd8fe.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бокс, замбия, дубай, iba, чемпионат мира по боксу
Единоборства, Спорт, Бокс, Замбия, Дубай, IBA, Чемпионат мира по боксу
Россиянин Батлаев вышел в финал чемпионата мира по боксу
Батлаев прошел в финал чемпионата мира по боксу, победив единогласным решением