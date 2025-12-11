https://ria.ru/20251211/azerbaydzhan-2061405446.html
В Баку арестовали пятерых сотрудников Гостаможенного комитета Азербайджана
В Баку арестовали пятерых сотрудников Гостаможенного комитета Азербайджана - РИА Новости, 11.12.2025
В Баку арестовали пятерых сотрудников Гостаможенного комитета Азербайджана
Пятеро сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана арестованы в Баку, сообщает местное агентство АПА. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:36:00+03:00
2025-12-11T15:36:00+03:00
2025-12-11T17:16:00+03:00
в мире
азербайджан
баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572938247_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_dc9b06691333d3c1ef664fb681235a09.jpg
https://ria.ru/20251211/armeniya-2061403784.html
азербайджан
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572938247_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_4dbbfcddee9a34f6241efc4c3756521b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, баку
В мире, Азербайджан, Баку
В Баку арестовали пятерых сотрудников Гостаможенного комитета Азербайджана
APA: в Баку арестовали пятерых сотрудников Гостаможенного комитета Азербайджана