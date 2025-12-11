Рейтинг@Mail.ru
В Баку арестовали пятерых сотрудников Гостаможенного комитета Азербайджана - РИА Новости, 11.12.2025
15:36 11.12.2025 (обновлено: 17:16 11.12.2025)
В Баку арестовали пятерых сотрудников Гостаможенного комитета Азербайджана
Пятеро сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана арестованы в Баку, сообщает местное агентство АПА. РИА Новости, 11.12.2025
в мире, азербайджан, баку
В мире, Азербайджан, Баку
В Баку арестовали пятерых сотрудников Гостаможенного комитета Азербайджана

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Баку
Сотрудники полиции на одной из улиц в Баку - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Сотрудники полиции на одной из улиц в Баку. Архивное фото
БАКУ, 11 дек – РИА Новости. Пятеро сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана арестованы в Баку, сообщает местное агентство АПА.
"Этим утром были задержаны сотрудники Главного таможенного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета Гейдар Эйвазов и Тамерлан Ахундзаде. Чуть ранее еще трое сотрудников Государственного таможенного комитета были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана. В их отношении судом была избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.
По данным агентства, всем арестованным предъявлены обвинения по статьям 206.4, 213-1.2.2, 213-1.2.3 и 308.2 УК АР (злоупотребление служебными полномочиями).
