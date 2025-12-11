Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил МИД России

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сохраняя все соответствующие права и обязательства, никаких препятствий для возобновления полноценной работы нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.