Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил МИД России
2025-12-11T18:24:00+03:00
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сохраняя все соответствующие права и обязательства, никаких препятствий для возобновления полноценной работы нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На сегодняшний день Армения
остается полноправным членом ОДКБ
, который сохраняет за собой все соответствующие права и обязательства. Препятствий для возобновления активной, нормальной, полноценной работы партнеров в организации нет", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель российского МИД добавила, что, несмотря на словесную эквилибристику руководства Армении, страна сохраняет свое членство в организации.
В ноябре помощник президента РФ Юрий Ушаков
сообщил, что Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ в Киргизии
, который пройдет 27 ноября, но Ереван
уведомил, что не против принятия на встрече согласованных документов.
Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В ходе своей пресс-конференции 16 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку участия в организации.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин
заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров
, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.