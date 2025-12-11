Рейтинг@Mail.ru
Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил МИД России - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 11.12.2025 (обновлено: 19:18 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/armeniya-2061491708.html
Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил МИД России
Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил МИД России - РИА Новости, 11.12.2025
Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил МИД России
Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сохраняя все соответствующие права и обязательства, никаких... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:24:00+03:00
2025-12-11T19:18:00+03:00
в мире
армения
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590384627_0:77:2350:1399_1920x0_80_0_0_03136d187a1170066818af57c8cfed82.jpg
https://ria.ru/20251211/armenija-2061496431.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590384627_122:0:2175:1540_1920x0_80_0_0_10a57748809324b42263da2c99777ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия
В мире, Армения, Россия
Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил МИД России

МИД РФ: препятствий для возобновления полноценной работы Армении в ОДКБ нет

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване
Сторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сохраняя все соответствующие права и обязательства, никаких препятствий для возобновления полноценной работы нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На сегодняшний день Армения остается полноправным членом ОДКБ, который сохраняет за собой все соответствующие права и обязательства. Препятствий для возобновления активной, нормальной, полноценной работы партнеров в организации нет", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель российского МИД добавила, что, несмотря на словесную эквилибристику руководства Армении, страна сохраняет свое членство в организации.
В ноябре помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ в Киргизии, который пройдет 27 ноября, но Ереван уведомил, что не против принятия на встрече согласованных документов.
Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В ходе своей пресс-конференции 16 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку участия в организации.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Армения получит от ЕАЭС беспошлинную квоту на 15 тысяч электромобилей
Вчера, 18:39
 
В миреАрменияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала