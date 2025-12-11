Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты и авиакомпании вернулись к штатной работе после ограничений
16:20 11.12.2025 (обновлено: 16:48 11.12.2025)
Аэропорты и авиакомпании вернулись к штатной работе после ограничений
Аэропорты и авиакомпании после временных ограничений работают без сбоев, скоплений пассажиров нет, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 11.12.2025
2025
россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), аэропорты, экономика, москва, санкт-петербург
Аэропорты и авиакомпании вернулись к штатной работе после ограничений

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Аэропорты и авиакомпании после временных ограничений работают без сбоев, скоплений пассажиров нет, сообщили в Минтрансе РФ.
"Аэропорты и авиакомпании работают без сбоев, скоплений пассажиров нет, усилены рабочие смены", - говорится в сообщении.
Министерство сообщило, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в вводились в 12 аэропортах. Всего было отменено более 130 рейсов, 235 рейсов было задержано на вылет и прилет.
По состоянию на 11.00 мск пассажиры получили от авиакомпании 40 тысяч ваучеров на питание и напитки и более 10 тысяч мест в гостиницах. 2,2 тысячи билетов были вынужденно возвращены.
Пассажиры, которые были приземлились на запасных аэродромах имели возможность добраться до пункта назначения наземным транспортом - из Санкт-Петербурга в Москву было продано более 3 тысяч билетов на поезд, чтобы добраться в Москву из Нижнего Новгорода более 700 пассажиров воспользовались автобусами.
Минтранс недоволен долгим нахождением пассажиров в самолетах
РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)АэропортыЭкономикаМоскваСанкт-Петербург
 
 
