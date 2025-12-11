Аэропорты и авиакомпании вернулись к штатной работе после ограничений

"Аэропорты и авиакомпании работают без сбоев, скоплений пассажиров нет, усилены рабочие смены", - говорится в сообщении.

Министерство сообщило, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в вводились в 12 аэропортах. Всего было отменено более 130 рейсов, 235 рейсов было задержано на вылет и прилет.