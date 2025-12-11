https://ria.ru/20251211/aeroporty-2061424121.html
Аэропорты и авиакомпании вернулись к штатной работе после ограничений
Аэропорты и авиакомпании вернулись к штатной работе после ограничений - РИА Новости, 11.12.2025
Аэропорты и авиакомпании вернулись к штатной работе после ограничений
Аэропорты и авиакомпании после временных ограничений работают без сбоев, скоплений пассажиров нет, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 11.12.2025
Минтранс заявил о штатной работе аэропортов и авиакомпаний после ограничений