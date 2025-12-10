Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией с зарплатами в больнице Искитима

Ранее в соцсетях и СМИ распространили информацию о том, что медицинский персонал Искитимской ЦРБ жалуется на плохие условия работы и низкую заработную плату. В видеообращении медработники заявили, что в больнице отсутствуют лекарства и реактивы для проведения анализов, а перевязочный материал медики якобы приобретают за свой счет.