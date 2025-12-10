Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией с зарплатами в больнице Искитима
06:17 10.12.2025 (обновлено: 06:45 10.12.2025)
Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией с зарплатами в больнице Искитима
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о нарушениях в центральной райбольнице города Искитима Новосибирской области, где... РИА Новости, 10.12.2025
Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией с зарплатами в больнице Искитима

Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации с зарплатами в ЦРБ Искитима

НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о нарушениях в центральной райбольнице города Искитима Новосибирской области, где персонал пожаловался на низкие зарплаты; организована доследственная проверка, сообщает СК РФ.
Ранее в соцсетях и СМИ распространили информацию о том, что медицинский персонал Искитимской ЦРБ жалуется на плохие условия работы и низкую заработную плату. В видеообращении медработники заявили, что в больнице отсутствуют лекарства и реактивы для проведения анализов, а перевязочный материал медики якобы приобретают за свой счет.
"По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе проверки", - говорится в Telegram-канале ведомства.
