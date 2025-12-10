Рейтинг@Mail.ru
Казанский "Зенита" обыграл "Кузбасс" в чемпионате России по волейболу - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:45 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/zenit-2061230435.html
Казанский "Зенита" обыграл "Кузбасс" в чемпионате России по волейболу
Казанский "Зенита" обыграл "Кузбасс" в чемпионате России по волейболу - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Казанский "Зенита" обыграл "Кузбасс" в чемпионате России по волейболу
Казанский "Зенит" одержал победу над кемеровским "Кузбассом" в матче 12-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T20:45:00+03:00
2025-12-10T20:45:00+03:00
волейбол
спорт
новый уренгой
новокуйбышевск
новосибирск
зенит (санкт-петербург)
локомотив (калининград)
факел (новый уренгой)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943223068_0:21:1500:865_1920x0_80_0_0_b081fe338c35fa9d94baa028f550b695.jpg
/20251210/kontrakt-2061220099.html
новый уренгой
новокуйбышевск
новосибирск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943223068_91:0:1426:1001_1920x0_80_0_0_7e15c022af831d16cdd2f20915380f85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, новый уренгой, новокуйбышевск, новосибирск, зенит (санкт-петербург), локомотив (калининград), факел (новый уренгой), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Новый Уренгой, Новокуйбышевск, Новосибирск, Зенит (Санкт-Петербург), Локомотив (Калининград), Факел (Новый Уренгой), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Казанский "Зенита" обыграл "Кузбасс" в чемпионате России по волейболу

Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Кузбасс" в матче чемпионата России

© Фото : Официальный сайт "Зенита" (Казань)Казанский "Зенит" стал 12-кратным чемпионом России по волейболу
Казанский Зенит стал 12-кратным чемпионом России по волейболу - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Официальный сайт "Зенита" (Казань)
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Казанский "Зенит" одержал победу над кемеровским "Кузбассом" в матче 12-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:18, 25:22).
"Зенит", одержав пятую победу подряд, лидирует в турнирной таблице чемпионата. В активе команды 12 побед и одно поражение. "Кузбасс", продлив серию поражений до четырех встреч, занимает 15-ю строчку. Всего команда выиграла два матча и потерпела десять поражений в текущем сезоне.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
10 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Зенит-Казань
3 : 025:1925:1825:23
Кузбасс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Результаты других матчей:
"Локомотив" (Новосибирск) - "Факел Ямал" (Новый Уренгой) - 1-3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25);
"Нова" (Новокуйбышевск) - "Динамо-Урал" (Уфа) - 3-1 (25:23, 23:25, 25:15, 25:23);
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Оренбуржье" (Оренбург) - 3-0 (25:19, 25:17, 25:18).
Ярослав Подлесных - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Серебряный медалист Олимпиады-2020 вернулся в "Белогорье"
Вчера, 19:24
 
ВолейболСпортНовый УренгойНовокуйбышевскНовосибирскЗенит (Санкт-Петербург)Локомотив (Калининград)Факел (Новый Уренгой)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала