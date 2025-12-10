https://ria.ru/20251210/zenit-2061230435.html
Казанский "Зенита" обыграл "Кузбасс" в чемпионате России по волейболу
2025-12-10T20:45:00+03:00
2025-12-10T20:45:00+03:00
2025-12-10T20:45:00+03:00
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Казанский "Зенит" одержал победу над кемеровским "Кузбассом" в матче 12-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:18, 25:22).
"Зенит", одержав пятую победу подряд, лидирует в турнирной таблице чемпионата. В активе команды 12 побед и одно поражение. "Кузбасс", продлив серию поражений до четырех встреч, занимает 15-ю строчку. Всего команда выиграла два матча и потерпела десять поражений в текущем сезоне.
10 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Результаты других матчей:
"Локомотив" (Новосибирск) - "Факел Ямал" (Новый Уренгой) - 1-3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25);
"Нова" (Новокуйбышевск) - "Динамо-Урал" (Уфа) - 3-1 (25:23, 23:25, 25:15, 25:23);
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Оренбуржье" (Оренбург) - 3-0 (25:19, 25:17, 25:18).