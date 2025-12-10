Казанский "Зенита" обыграл "Кузбасс" в чемпионате России по волейболу

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Казанский "Зенит" одержал победу над кемеровским "Кузбассом" в матче 12-го тура чемпионата России по волейболу.

"Зенит", одержав пятую победу подряд, лидирует в турнирной таблице чемпионата. В активе команды 12 побед и одно поражение. "Кузбасс", продлив серию поражений до четырех встреч, занимает 15-ю строчку. Всего команда выиграла два матча и потерпела десять поражений в текущем сезоне.