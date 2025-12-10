МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Папа Римский Лев XIV сторонился Владимира Зеленского перед журналистами, специально встав на расстоянии от главы киевского режима, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Папа Римский принял Зеленского, где-то на полчаса. Вместе на балкончик вышли, там правда папа подальше от него встал, так что пришлось руками махать друг другу. Странная ситуация во время приема", — сказал он.
По словам политолога, эта ситуация показывает настоящее отношение европейских политиков к Зеленскому, которые не уважают его, хотя на словах говорят об обратном.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты Москвы и Вашингтона будут продолжены. При этом он отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться.
Папа римский запретил католикам многоженство
27 ноября, 01:20