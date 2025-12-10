Рейтинг@Mail.ru
"Странная ситуация": в Киеве высказались о конфузе Зеленского в Ватикане
05:01 10.12.2025
"Странная ситуация": в Киеве высказались о конфузе Зеленского в Ватикане
"Странная ситуация": в Киеве высказались о конфузе Зеленского в Ватикане - РИА Новости, 10.12.2025
"Странная ситуация": в Киеве высказались о конфузе Зеленского в Ватикане
Папа Римский Лев XIV сторонился Владимира Зеленского перед журналистами, специально встав на расстоянии от главы киевского режима, такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
сша
ватикан
украина
владимир зеленский
владимир путин
леонид кучма
сша
ватикан
украина
в мире, сша, ватикан, украина, владимир зеленский, владимир путин, леонид кучма
В мире, США, Ватикан, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Леонид Кучма
"Странная ситуация": в Киеве высказались о конфузе Зеленского в Ватикане

Соскин: папа Римский сторонился Зеленского во время его визита в Ватикан

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи
Папа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Папа Римский Лев XIV сторонился Владимира Зеленского перед журналистами, специально встав на расстоянии от главы киевского режима, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Папа Римский принял Зеленского, где-то на полчаса. Вместе на балкончик вышли, там правда папа подальше от него встал, так что пришлось руками махать друг другу. Странная ситуация во время приема", — сказал он.
Владимир Зеленский во время визита в Лондон - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Депутат Рады выступил с резким предупреждением из-за Зеленского
02:06
По словам политолога, эта ситуация показывает настоящее отношение европейских политиков к Зеленскому, которые не уважают его, хотя на словах говорят об обратном.
Вчера Владимир Зеленский прибыл в Ватикан и рассказал Льву XVI о ходе переговоров с США по достижению мира, пригласив его совершить ответный визит на Украину.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Колоссальная проблема": в Киеве запаниковали из-за ситуации на Украине
00:58
Президент Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты Москвы и Вашингтона будут продолжены. При этом он отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Папа римский запретил католикам многоженство
27 ноября, 01:20
 
В миреСШАВатиканУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЛеонид Кучма
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
