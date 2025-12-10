"Странная ситуация": в Киеве высказались о конфузе Зеленского в Ватикане

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Папа Римский Лев XIV сторонился Владимира Зеленского перед журналистами, специально встав на расстоянии от главы киевского режима, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам политолога, эта ситуация показывает настоящее отношение европейских политиков к Зеленскому, которые не уважают его, хотя на словах говорят об обратном.