https://ria.ru/20251210/zarplata-2061000435.html
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России - РИА Новости, 10.12.2025
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России
Самую высокую медианную заработную плату предлагают в топ-менеджменте — 148 тысяч рублей, следом идут сферы стратегий, инвестиций, консалтинга и транспорта,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T05:39:00+03:00
2025-12-10T05:39:00+03:00
2025-12-10T10:56:00+03:00
россия
магаданская область
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_0:176:3083:1910_1920x0_80_0_0_fcf74c5896fa1e8db8ddfad1739977ef.jpg
https://ria.ru/20251210/zarplata-2060991083.html
россия
магаданская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3a6fe16faca73600022811ab1186c9a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магаданская область, москва
Россия, Магаданская область, Москва
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России
РИА Новости: самую высокую медианную зарплату в РФ предлагают в топ-менеджменте
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самую высокую медианную заработную плату предлагают в топ-менеджменте — 148 тысяч рублей, следом идут сферы стратегий, инвестиций, консалтинга и транспорта, логистики и перевозок с зарплатой в 129,4 и 120,7 тысячи рублей соответственно, сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
В пресс-службе рассказали, что в начале зимы медиана зарплатных предложений составила 83,7 тысячи рублей, что на 14 процентов больше, чем год назад.
"В некоторых сферах компании готовы предложить заработную плату выше, чем по России
в целом. Так, самую высокую (медианную. — Прим. ред.) заработную плату предлагают в топ-менеджменте — 148 тысяч рублей. На втором месте — стратегии, инвестиции и консалтинг (129,4 тысячи рублей), на третьем — транспорт, логистика и перевозки (120,7 тысячи рублей)", — уточнили в пресс-службе.
Согласно данным сервиса, лидером по уровню медианной заработной платы стала Магаданская область
— 119,3 тысячи рублей. В топ-5 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (118,6 тысячи рублей), Москва
(106,7 тысячи рублей), Республика Саха
(103,6 тысячи рублей) и Амурская область
(100 тысяч рублей).