Рейтинг@Mail.ru
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:39 10.12.2025 (обновлено: 10:56 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/zarplata-2061000435.html
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России - РИА Новости, 10.12.2025
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России
Самую высокую медианную заработную плату предлагают в топ-менеджменте — 148 тысяч рублей, следом идут сферы стратегий, инвестиций, консалтинга и транспорта,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T05:39:00+03:00
2025-12-10T10:56:00+03:00
россия
магаданская область
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_0:176:3083:1910_1920x0_80_0_0_fcf74c5896fa1e8db8ddfad1739977ef.jpg
https://ria.ru/20251210/zarplata-2060991083.html
россия
магаданская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3a6fe16faca73600022811ab1186c9a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магаданская область, москва
Россия, Магаданская область, Москва
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России

РИА Новости: самую высокую медианную зарплату в РФ предлагают в топ-менеджменте

© iStock.com / PROMT8Девушка считает рубли
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самую высокую медианную заработную плату предлагают в топ-менеджменте — 148 тысяч рублей, следом идут сферы стратегий, инвестиций, консалтинга и транспорта, логистики и перевозок с зарплатой в 129,4 и 120,7 тысячи рублей соответственно, сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
В пресс-службе рассказали, что в начале зимы медиана зарплатных предложений составила 83,7 тысячи рублей, что на 14 процентов больше, чем год назад.
"В некоторых сферах компании готовы предложить заработную плату выше, чем по России в целом. Так, самую высокую (медианную. — Прим. ред.) заработную плату предлагают в топ-менеджменте — 148 тысяч рублей. На втором месте — стратегии, инвестиции и консалтинг (129,4 тысячи рублей), на третьем — транспорт, логистика и перевозки (120,7 тысячи рублей)", — уточнили в пресс-службе.
Согласно данным сервиса, лидером по уровню медианной заработной платы стала Магаданская область — 119,3 тысячи рублей. В топ-5 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (118,6 тысячи рублей), Москва (106,7 тысячи рублей), Республика Саха (103,6 тысячи рублей) и Амурская область (100 тысяч рублей).
Пятитысячные купюры - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Россиянам рассказали, кто получит декабрьскую зарплату раньше
03:06
 
РоссияМагаданская областьМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала