Рейтинг@Mail.ru
"Предсказамус": что Задорнов говорил о санкциях, Украине и Западе - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 10.12.2025 (обновлено: 18:07 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/zadornov-2061193341.html
"Предсказамус": что Задорнов говорил о санкциях, Украине и Западе
"Предсказамус": что Задорнов говорил о санкциях, Украине и Западе - РИА Новости, 10.12.2025
"Предсказамус": что Задорнов говорил о санкциях, Украине и Западе
Михаил Задорнов называл себя "предсказамусом". И многие его шутки, произнесенные со сцены за годы до реальных событий, сегодня звучат пророчески. Он подмечал... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:01:00+03:00
2025-12-10T18:07:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25699/53/256995328_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_be05d861b472b6f978f4973a8860a496.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25699/53/256995328_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_8792901129ebec3d1d2e5bee6e56b9ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Предсказамус": что Задорнов говорил о санкциях, Украине и Западе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСатирик Михаил Задорнов на встрече с председателем Совета Федерации РФ Сергеем Мироновым
Сатирик Михаил Задорнов на встрече с председателем Совета Федерации РФ Сергеем Мироновым - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Михаил Задорнов называл себя "предсказамусом". И многие его шутки, произнесенные со сцены за годы до реальных событий, сегодня звучат пророчески. Он подмечал много — и высмеивал с той самой интонацией, из-за которой зал взрывался хохотом. Чем больше проходит времени, тем отчетливее кажется: он предупреждал — просто по-своему.

"Ну-у тупы-ые" и политкорректная Белоснежка

Визитная карточка Задорнова — шутки про Америку. Он высмеивал низкий уровень образования, узкий кругозор американцев, их международную политику. Но не из злобы — из наблюдательности.
"Американская реклама: "У вас еще есть нефть? Тогда мы идем к вам!" — говорил он еще в 2006 году.
Особенно доставалось западной политкорректности. В одном из выступлений Михаил Николаевич рассказывал про "Белоснежку":
© Walt Disney Productions (1937)Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"
Кадр из мультфильма Белоснежка и семь гномов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Walt Disney Productions (1937)
Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"
"Диснеевскую "Белоснежку" нельзя показать на американском телевидении. Почему? Неполиткорректная сказка: все гномы белые. Они переснимают сейчас "Белоснежку": один гном мексиканец будет, два пуэрториканца, три афроамериканца. А я им предлагаю еще Белоснежку негритянкой сделать, это будет гениальное прочтение".
Спустя 4 года после смерти сатирика, в начале 2022 года, звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж раскритиковал новую версию "Белоснежки", в которой сохранены персонажи-гномы. А саму Белоснежку сыграла латиноамериканка Рэйчел Зеглер.
Задорнов предвидел и культурные ограничения:
"Англичане не пустили в Россию 40 английских волынщиков. Некоторые другие страны решили подхватить этот почин. В Польше вырежут из фильма "Четыре танкиста и собака" всех русских персонажей, фильм будет называться "Два польских танкиста и один грузинский". Власти Германии заставят группу Dschinghis Khan переделать песню "Moskau" на "Tbilisi"".
© Zespół Filmowy Syrena (1966-1970)Кадр из сериала "Четыре танкиста и собака"
Кадр из сериала Четыре танкиста и собака - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Zespół Filmowy Syrena (1966-1970)
Кадр из сериала "Четыре танкиста и собака"

Санкции: третий том со списком

Экономические санкции против России сатирик высмеивал задолго до того, как они стали реальностью.
"Шел 2018 год. Россия стонала от 34-го уровня экономических санкций. Госдеп США издал третий том со списками тех, кому нельзя приезжать в США. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия. На Украине их воровали. Америка в очередной раз наложила на Россию санкции. Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США", — читал он со сцены.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПисатель и сатирик Михаил Задорнов
Писатель и сатирик Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Задорнов предрекал и серьезные экономические кризисы:
"На рынке ценных бумаг самой ценной бумагой будет признан проездной на общественный транспорт! На Нью-Йоркской бирже за ведро картошки будут давать ведро долларов. Поэтому Белоруссия станет мировым картофельным гегемоном. Но главное, американцы наконец-то начнут учиться выживать у русских. Например, заваривать чай из одного пакетика до девяти раз. И узнают, что на десятый чаинки всплывают сами, чтобы посмотреть "на этого жлоба".

Украина запретит "Москву слезам не верит"

В 2014 году Задорнова объявили персоной нон грата на Украине. Сам он считал это честью.
"Украина войдет в историю как страна, народ которой решил, что не хочет больше жить плохо, и стал жить еще хуже", — замечал он.
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкДым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
Сатирик предвидел и запреты на советские фильмы:
"Доживем до понедельника" запретили — глумление над состоянием украинской экономики. "Москва слезам не верит" — напоминание о задолженности за газ. Запрещенный фильм "Русалочка": священное слово "сало" со словом "Русь".
Актриса Вера Алентова, исполнившая главную роль в фильме “Москва слезам не верит”, действительно попала в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины в 2021 году.

Танки на металлолом

О военной промышленности республики и поддержке западных стран Михаил Николаевич тоже упоминал:
"Узнав, что к границам России подходит военная техника Украины, со стороны России начали подтягиваться приемщики металлолома".
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкСатирик Михаил Задорнов во время празднования 80-летнего юбилея поэта Е. Евтушенко в "Галерее-музее Е. Евтушенко"
Сатирик Михаил Задорнов во время празднования 80-летнего юбилея поэта Е. Евтушенко в Галерее-музее Е. Евтушенко - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Сатирик Михаил Задорнов во время празднования 80-летнего юбилея поэта Е. Евтушенко в "Галерее-музее Е. Евтушенко"
Еще одна его шутка, произнесенная в 2016 году, сегодня звучит как предсказание:
"Отважный поступок: Генпрокуратура Украины завела дело на российский Генштаб и прислала повестку. Надо явиться, причем всем составом, вместе с армией".
Задорнов предвидел и то, кто примет участие в конфликте:
"В одном из турецких отелей летом подрались русские и украинцы, а попало немцам и англичанам".
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригадаУничтоженный танк Leopard
Уничтоженный танк Leopard - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Уничтоженный танк Leopard
Про беженцев он тоже говорил заранее — в 2014-м:
"Мировые новости, 2018 год. США умоляют Россию забрать обнаглевших хохлов обратно в СССР".
А про внутреннюю ситуацию шутил так:
"На Украине в связи с кризисом появятся новые партии. И на выборах партия "Наша Украина" будет теперь бороться с партией "Не ваша Украина, а наша". И вместе они будут бороться против партии "Идите в баню — Украина наша".

Русская соображалка против западной логики

Михаил Николаевич часто говорил о разнице менталитетов.
"Только русский человек может по пьяни 2 часа внушать иностранцу, что мы страна придурков… и дать ему в рожу, когда он согласится", — говорил сатирик, имея в виду, что критика — критикой, но любовь к своей стране — это святое.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПисатель и сатирик Михаил Задорнов
Писатель и сатирик Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Он не уставал напоминать: путь подражания западной культуре, захлестнувший Россию в 90-е, не приведет ни к чему дельному. Потому что "мы разные".
"Ну да, пусть, например, телефоны-автоматы изобрели на Западе, но зато мы первыми догадались, как по ним звонить без монеты: засовываешь в щель палочку от эскимо — разговариваешь сколько хочешь".
Про санкции Задорнов говорил с особым сарказмом:
"Они не понимают, что пугают санкциями народ, который ножом чешет спину, который ковыряет вилкой в зубах, в -40 идет на работу пешком, потому что автобус замерз. +120 градусов в бане: "Что-то холодновато, поддай еще". Который открывает пиво зубами и не пользуется ремнями безопасности, а иконки вешает".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПамятная доска Михаилу Задорнову, открытая в Московском авиационном институте
Памятная доска Михаилу Задорнову, открытая в Московском авиационном институте - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Памятная доска Михаилу Задорнову, открытая в Московском авиационном институте
Михаил Николаевич подчеркивал: невозможно поставить на колени страну, "где женщины таскают пакеты из магазинов тяжелее военного снаряжения пехотинцев", и народ лепит снеговиков из грязного снега и цепляет табличку "Обама".
"Высочайший градус тупости — это верить в свои санкции. Наполеон не понимал, пришел освобождать крестьян и не въехал в тему, за что погнали до самого Парижа", — резюмировал сатирик.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала