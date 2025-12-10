"Предсказамус": что Задорнов говорил о санкциях, Украине и Западе

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Михаил Задорнов называл себя "предсказамусом". И многие его шутки, произнесенные со сцены за годы до реальных событий, сегодня звучат пророчески. Он подмечал много — и высмеивал с той самой интонацией, из-за которой зал взрывался хохотом. Чем больше проходит времени, тем отчетливее кажется: он предупреждал — просто по-своему.

"Ну-у тупы-ые" и политкорректная Белоснежка

Визитная карточка Задорнова — шутки про Америку. Он высмеивал низкий уровень образования, узкий кругозор американцев, их международную политику. Но не из злобы — из наблюдательности.

"Американская реклама: "У вас еще есть нефть? Тогда мы идем к вам!" — говорил он еще в 2006 году.

Особенно доставалось западной политкорректности. В одном из выступлений Михаил Николаевич рассказывал про "Белоснежку":

© Walt Disney Productions (1937) Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов" © Walt Disney Productions (1937) Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"

"Диснеевскую "Белоснежку" нельзя показать на американском телевидении. Почему? Неполиткорректная сказка: все гномы белые. Они переснимают сейчас "Белоснежку": один гном мексиканец будет, два пуэрториканца, три афроамериканца. А я им предлагаю еще Белоснежку негритянкой сделать, это будет гениальное прочтение".

Спустя 4 года после смерти сатирика, в начале 2022 года, звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж раскритиковал новую версию "Белоснежки", в которой сохранены персонажи-гномы. А саму Белоснежку сыграла латиноамериканка Рэйчел Зеглер.

Задорнов предвидел и культурные ограничения:

"Англичане не пустили в Россию 40 английских волынщиков. Некоторые другие страны решили подхватить этот почин. В Польше вырежут из фильма "Четыре танкиста и собака" всех русских персонажей, фильм будет называться "Два польских танкиста и один грузинский". Власти Германии заставят группу Dschinghis Khan переделать песню "Moskau" на "Tbilisi"".

© Zespół Filmowy Syrena (1966-1970) Кадр из сериала "Четыре танкиста и собака" © Zespół Filmowy Syrena (1966-1970) Кадр из сериала "Четыре танкиста и собака"

Санкции: третий том со списком

Экономические санкции против России сатирик высмеивал задолго до того, как они стали реальностью.

"Шел 2018 год. Россия стонала от 34-го уровня экономических санкций. Госдеп США издал третий том со списками тех, кому нельзя приезжать в США. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия. На Украине их воровали. Америка в очередной раз наложила на Россию санкции. Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США", — читал он со сцены.

Задорнов предрекал и серьезные экономические кризисы:

"На рынке ценных бумаг самой ценной бумагой будет признан проездной на общественный транспорт! На Нью-Йоркской бирже за ведро картошки будут давать ведро долларов. Поэтому Белоруссия станет мировым картофельным гегемоном. Но главное, американцы наконец-то начнут учиться выживать у русских. Например, заваривать чай из одного пакетика до девяти раз. И узнают, что на десятый чаинки всплывают сами, чтобы посмотреть "на этого жлоба".

Украина запретит "Москву слезам не верит"

В 2014 году Задорнова объявили персоной нон грата на Украине. Сам он считал это честью.

"Украина войдет в историю как страна, народ которой решил, что не хочет больше жить плохо, и стал жить еще хуже", — замечал он.

Сатирик предвидел и запреты на советские фильмы:

"Доживем до понедельника" запретили — глумление над состоянием украинской экономики. "Москва слезам не верит" — напоминание о задолженности за газ. Запрещенный фильм "Русалочка": священное слово "сало" со словом "Русь".

Актриса Вера Алентова, исполнившая главную роль в фильме “Москва слезам не верит”, действительно попала в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины в 2021 году.

Танки на металлолом

О военной промышленности республики и поддержке западных стран Михаил Николаевич тоже упоминал:

"Узнав, что к границам России подходит военная техника Украины, со стороны России начали подтягиваться приемщики металлолома".

Еще одна его шутка, произнесенная в 2016 году, сегодня звучит как предсказание:

"Отважный поступок: Генпрокуратура Украины завела дело на российский Генштаб и прислала повестку. Надо явиться, причем всем составом, вместе с армией".

Задорнов предвидел и то, кто примет участие в конфликте:

"В одном из турецких отелей летом подрались русские и украинцы, а попало немцам и англичанам".

© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада Уничтоженный танк Leopard © 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада Уничтоженный танк Leopard

Про беженцев он тоже говорил заранее — в 2014-м:

"Мировые новости, 2018 год. США умоляют Россию забрать обнаглевших хохлов обратно в СССР".

А про внутреннюю ситуацию шутил так:

"На Украине в связи с кризисом появятся новые партии. И на выборах партия "Наша Украина" будет теперь бороться с партией "Не ваша Украина, а наша". И вместе они будут бороться против партии "Идите в баню — Украина наша".

Русская соображалка против западной логики

Михаил Николаевич часто говорил о разнице менталитетов.

"Только русский человек может по пьяни 2 часа внушать иностранцу, что мы страна придурков… и дать ему в рожу, когда он согласится", — говорил сатирик, имея в виду, что критика — критикой, но любовь к своей стране — это святое.

Он не уставал напоминать: путь подражания западной культуре, захлестнувший Россию в 90-е, не приведет ни к чему дельному. Потому что "мы разные".

"Ну да, пусть, например, телефоны-автоматы изобрели на Западе, но зато мы первыми догадались, как по ним звонить без монеты: засовываешь в щель палочку от эскимо — разговариваешь сколько хочешь".

Про санкции Задорнов говорил с особым сарказмом:

"Они не понимают, что пугают санкциями народ, который ножом чешет спину, который ковыряет вилкой в зубах, в -40 идет на работу пешком, потому что автобус замерз. +120 градусов в бане: "Что-то холодновато, поддай еще". Который открывает пиво зубами и не пользуется ремнями безопасности, а иконки вешает".

Михаил Николаевич подчеркивал: невозможно поставить на колени страну, "где женщины таскают пакеты из магазинов тяжелее военного снаряжения пехотинцев", и народ лепит снеговиков из грязного снега и цепляет табличку "Обама".