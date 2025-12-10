"Предсказамус": что Задорнов говорил о санкциях, Украине и Западе

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Михаил Задорнов называл себя "предсказамусом". И многие его шутки, произнесенные со сцены за годы до реальных событий, сегодня звучат пророчески. Он подмечал много — и высмеивал с той самой интонацией, из-за которой зал взрывался хохотом. Чем больше проходит времени, тем отчетливее кажется: он предупреждал — просто по-своему.
"Ну-у тупы-ые" и политкорректная Белоснежка
Визитная карточка Задорнова — шутки про Америку. Он высмеивал низкий уровень образования, узкий кругозор американцев, их международную политику. Но не из злобы — из наблюдательности.
"Американская реклама: "У вас еще есть нефть? Тогда мы идем к вам!" — говорил он еще в 2006 году.
Особенно доставалось западной политкорректности. В одном из выступлений Михаил Николаевич рассказывал про "Белоснежку":
© Walt Disney Productions (1937)Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"
© Walt Disney Productions (1937)
Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"
"Диснеевскую "Белоснежку" нельзя показать на американском телевидении. Почему? Неполиткорректная сказка: все гномы белые. Они переснимают сейчас "Белоснежку": один гном мексиканец будет, два пуэрториканца, три афроамериканца. А я им предлагаю еще Белоснежку негритянкой сделать, это будет гениальное прочтение".
Спустя 4 года после смерти сатирика, в начале 2022 года, звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж раскритиковал новую версию "Белоснежки", в которой сохранены персонажи-гномы. А саму Белоснежку сыграла латиноамериканка Рэйчел Зеглер.
Задорнов предвидел и культурные ограничения:
"Англичане не пустили в Россию 40 английских волынщиков. Некоторые другие страны решили подхватить этот почин. В Польше вырежут из фильма "Четыре танкиста и собака" всех русских персонажей, фильм будет называться "Два польских танкиста и один грузинский". Власти Германии заставят группу Dschinghis Khan переделать песню "Moskau" на "Tbilisi"".
© Zespół Filmowy Syrena (1966-1970)Кадр из сериала "Четыре танкиста и собака"
© Zespół Filmowy Syrena (1966-1970)
Кадр из сериала "Четыре танкиста и собака"
Санкции: третий том со списком
Экономические санкции против России сатирик высмеивал задолго до того, как они стали реальностью.
"Шел 2018 год. Россия стонала от 34-го уровня экономических санкций. Госдеп США издал третий том со списками тех, кому нельзя приезжать в США. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия. На Украине их воровали. Америка в очередной раз наложила на Россию санкции. Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США", — читал он со сцены.
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Задорнов предрекал и серьезные экономические кризисы:
"На рынке ценных бумаг самой ценной бумагой будет признан проездной на общественный транспорт! На Нью-Йоркской бирже за ведро картошки будут давать ведро долларов. Поэтому Белоруссия станет мировым картофельным гегемоном. Но главное, американцы наконец-то начнут учиться выживать у русских. Например, заваривать чай из одного пакетика до девяти раз. И узнают, что на десятый чаинки всплывают сами, чтобы посмотреть "на этого жлоба".
Украина запретит "Москву слезам не верит"
В 2014 году Задорнова объявили персоной нон грата на Украине. Сам он считал это честью.
"Украина войдет в историю как страна, народ которой решил, что не хочет больше жить плохо, и стал жить еще хуже", — замечал он.
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкДым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
Сатирик предвидел и запреты на советские фильмы:
"Доживем до понедельника" запретили — глумление над состоянием украинской экономики. "Москва слезам не верит" — напоминание о задолженности за газ. Запрещенный фильм "Русалочка": священное слово "сало" со словом "Русь".
Актриса Вера Алентова, исполнившая главную роль в фильме “Москва слезам не верит”, действительно попала в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины в 2021 году.
Танки на металлолом
О военной промышленности республики и поддержке западных стран Михаил Николаевич тоже упоминал:
"Узнав, что к границам России подходит военная техника Украины, со стороны России начали подтягиваться приемщики металлолома".
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкСатирик Михаил Задорнов во время празднования 80-летнего юбилея поэта Е. Евтушенко в "Галерее-музее Е. Евтушенко"
Сатирик Михаил Задорнов во время празднования 80-летнего юбилея поэта Е. Евтушенко в "Галерее-музее Е. Евтушенко"
Еще одна его шутка, произнесенная в 2016 году, сегодня звучит как предсказание:
"Отважный поступок: Генпрокуратура Украины завела дело на российский Генштаб и прислала повестку. Надо явиться, причем всем составом, вместе с армией".
Задорнов предвидел и то, кто примет участие в конфликте:
"В одном из турецких отелей летом подрались русские и украинцы, а попало немцам и англичанам".
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригадаУничтоженный танк Leopard
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Уничтоженный танк Leopard
Про беженцев он тоже говорил заранее — в 2014-м:
"Мировые новости, 2018 год. США умоляют Россию забрать обнаглевших хохлов обратно в СССР".
А про внутреннюю ситуацию шутил так:
"На Украине в связи с кризисом появятся новые партии. И на выборах партия "Наша Украина" будет теперь бороться с партией "Не ваша Украина, а наша". И вместе они будут бороться против партии "Идите в баню — Украина наша".
Русская соображалка против западной логики
Михаил Николаевич часто говорил о разнице менталитетов.
"Только русский человек может по пьяни 2 часа внушать иностранцу, что мы страна придурков… и дать ему в рожу, когда он согласится", — говорил сатирик, имея в виду, что критика — критикой, но любовь к своей стране — это святое.
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Он не уставал напоминать: путь подражания западной культуре, захлестнувший Россию в 90-е, не приведет ни к чему дельному. Потому что "мы разные".
"Ну да, пусть, например, телефоны-автоматы изобрели на Западе, но зато мы первыми догадались, как по ним звонить без монеты: засовываешь в щель палочку от эскимо — разговариваешь сколько хочешь".
Про санкции Задорнов говорил с особым сарказмом:
"Они не понимают, что пугают санкциями народ, который ножом чешет спину, который ковыряет вилкой в зубах, в -40 идет на работу пешком, потому что автобус замерз. +120 градусов в бане: "Что-то холодновато, поддай еще". Который открывает пиво зубами и не пользуется ремнями безопасности, а иконки вешает".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПамятная доска Михаилу Задорнову, открытая в Московском авиационном институте
Памятная доска Михаилу Задорнову, открытая в Московском авиационном институте
Михаил Николаевич подчеркивал: невозможно поставить на колени страну, "где женщины таскают пакеты из магазинов тяжелее военного снаряжения пехотинцев", и народ лепит снеговиков из грязного снега и цепляет табличку "Обама".
"Высочайший градус тупости — это верить в свои санкции. Наполеон не понимал, пришел освобождать крестьян и не въехал в тему, за что погнали до самого Парижа", — резюмировал сатирик.