Год героев закрыли на Ямале

САЛЕХАРД, 10 дек – РИА Новости. Церемония закрытия Года героев на Ямале состоялась в Салехарде, в ходе мероприятия прошло награждение победителей регионального общественного конкурса "Герои среди нас", сообщает правительство ЯНАО.
"Год героев сплотил ямальцев всех поколений, напомнив, как много наших земляков посвятили себя служению Родине и созиданию на родной земле. Мы постарались уделить внимание и тем, кто сегодня защищает страну, и ветеранам Великой Отечественной войны, и первопроходцам Севера, чей труд заложил основу для процветания края. Этот год дал нам возможность громко рассказать всему округу о героях нашего времени: врачах, спасателях, правоохранителях, наставниках молодежи", - цитирует слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
Закрытие Года героев на Ямале, по данным правительства региона, собрало 250 жителей региона. Ключевым событием мероприятия стало награждение победителей регионального конкурса "Герои среди нас". В конкурсе приняли участие 302 ямальца, а 25 северян стали победителями в восьми номинациях по итогам народного голосования.
Также в пресс-службе правительства Ямала отмечают, что Год героев был направлен на сохранение исторической памяти и укрепление единства в обществе. В рамках программы прошли около 3 700 мероприятий, которые посетили более 133 тысяч человек. Большая часть из них была посвящена патриотическому направлению.
В этом году также были отмечены значимые юбилеи: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 50-летие Нового Уренгоя и Ноябрьска, а также 430-летие Салехарда. Программа по чествованию ветеранов освоения Ямала объединила более 850 первопроходцев, которые побывали в юбилейных городах, а также в Москве и Санкт-Петербурге, уточнили в правительства округа.
