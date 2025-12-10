Год героев закрыли на Ямале

Закрытие Года героев на Ямале, по данным правительства региона, собрало 250 жителей региона. Ключевым событием мероприятия стало награждение победителей регионального конкурса "Герои среди нас". В конкурсе приняли участие 302 ямальца, а 25 северян стали победителями в восьми номинациях по итогам народного голосования.

Также в пресс-службе правительства Ямала отмечают, что Год героев был направлен на сохранение исторической памяти и укрепление единства в обществе. В рамках программы прошли около 3 700 мероприятий, которые посетили более 133 тысяч человек. Большая часть из них была посвящена патриотическому направлению.