При падении обломков воздушной цели в Воронеже никто не пострадал
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 10.12.2025 (обновлено: 23:42 10.12.2025)
При падении обломков воздушной цели в Воронеже никто не пострадал
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Сотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Пострадавших в результате падения в левобережной части Воронежа обломков скоростной воздушной цели, сбитой за пределами города, нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Ранее Гусев сообщил, что несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели.
"По уточненным данным, в результате падения в левобережной части Воронежа обломков скоростной воздушной цели, сбитой за пределами города, пострадавших нет. Одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием оказана помощь на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
