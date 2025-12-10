https://ria.ru/20251210/vsu-2061249161.html
При падении обломков воздушной цели в Воронеже никто не пострадал
Пострадавших в результате падения в левобережной части Воронежа обломков скоростной воздушной цели, сбитой за пределами города, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T23:00:00+03:00
2025-12-10T23:00:00+03:00
2025-12-10T23:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронеж
воронежская область
При падении обломков воздушной цели в Воронеже никто не пострадал
